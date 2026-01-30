لتخدم 300 ألف نسمة.. تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي برأس الخيمة

تعتزم رأس الخيمة تطوير محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومن المتوقع أن تخدم المحطة 300 ألف نسمة عند اكتمالها. وسيتم استخدام جميع المياه المعاد تدويرها في مناطق حيوية بما في ذلك الري والتبريد.
تبلغ سعة معالجة المحطة 60 ألف متر مكعب يوميًا؛ وسيتم جمع مياه الصرف الصحي عبر خط أنابيب جاذبية بطول 6.3 كيلومتر. ثم سيتم توزيع المياه المعاد تدويرها عبر شبكة تمتد حتى 26 كيلومترًا، حسبما صرح المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة TAQA Water Solutions.
من المتوقع أن يدعم المشروع التنمية الحضرية المستدامة، ويعزز البنية التحتية البيئية، ويدفع أهداف القطاع العام المتعلقة بالكفاءة وتكامل الخدمات وخلق قيمة طويلة الأجل للمجتمع.
يأتي ذلك بموجب اتفاقية طويلة الأجل لمعالجة مياه الصرف الصحي تم توقيعها بين حكومة رأس الخيمة، وائتلاف من الشركات، يضم الاتحاد للماء والكهرباء (EtihadWE)، وTAQA Water Solutions، وSaur International.
تعد هذه الشراكة أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في رأس الخيمة، مما يمثل إنجازًا تاريخيًا يضع سابقة قوية للتعاون المستقبلي.
سيتم تنفيذ المشروع من خلال نموذج البناء والتملك والتشغيل والتحويل (BOOT)، والذي بموجبه ستتولى شركة المشروع التي شكلها الائتلاف مسؤولية تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وتأمين وتملك وتشغيل وصيانة المحطة والأصول المرتبطة بها طوال دورة حياة المشروع.
في ختام مدة الشراكة، سيتم نقل ملكية جميع أصول المشروع إلى دائرة الخدمات العامة، بما يتماشى مع أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأفضل الممارسات الدولية.