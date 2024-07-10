لبناني وباكستاني يفوزان بمليون دولار في سحب سوق دبي

تم الإعلان عن فوز مواطن لبناني وآخر باكستاني بمبلغ مليون دولار ليصبحا المليونيران الجديدان.

حاز الاثنان على مبلغ مليون دولار أمريكي في السحب الأخير على جوائز "مليونير الألفية" و"أروع المفاجآت" الذي أقامته سوق دبي الحرة، والذي أقيم اليوم في الكونكورس A بمطار دبي الدولي، وكان كلا الفائزان مغادران دولة الإمارات عندما قاما بشراء التذاكر الفائزة.

وفاز اللبناني "مكرم فتا"، البالغ من العمر 48 عاماً والمقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بجائزة المليون دولار كجزء من سلسلة "مليونير الألفية" 466 برقم التذكرة 1061 والتي اشتراها في 15 يونيو عندما كان في طريقه إلى الرياض بعد الانتهاء من مشروع تصوير قام به في دبي.

وفتا أب لطفل واحد، ويعمل كمدير عام لشركة أفلام وإنتاج سينمائي، ويقيم في المملكة العربية السعودية منذ أربع سنوات حتى الآن.

وعندما سُئل عن خطته الأولية بعد فوزه، قال: "أفكر في شراء عقار إمّا في السعودية أو في اليونان".

وأضاف: "أشكر سوق دبي الحرة على تغيير حياتي".

وفتا هو المواطن اللبناني الخامس عشر الذي يفوز بجائزة "مليونير الألفية" منذ انطلاقها في عام 1999.