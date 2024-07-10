لبناني وباكستاني يفوزان بمليون دولار في سحب سوق دبي
تم الإعلان عن فوز مواطن لبناني وآخر باكستاني بمبلغ مليون دولار ليصبحا المليونيران الجديدان.
حاز الاثنان على مبلغ مليون دولار أمريكي في السحب الأخير على جوائز "مليونير الألفية" و"أروع المفاجآت" الذي أقامته سوق دبي الحرة، والذي أقيم اليوم في الكونكورس A بمطار دبي الدولي، وكان كلا الفائزان مغادران دولة الإمارات عندما قاما بشراء التذاكر الفائزة.
وفاز اللبناني "مكرم فتا"، البالغ من العمر 48 عاماً والمقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بجائزة المليون دولار كجزء من سلسلة "مليونير الألفية" 466 برقم التذكرة 1061 والتي اشتراها في 15 يونيو عندما كان في طريقه إلى الرياض بعد الانتهاء من مشروع تصوير قام به في دبي.
وفتا أب لطفل واحد، ويعمل كمدير عام لشركة أفلام وإنتاج سينمائي، ويقيم في المملكة العربية السعودية منذ أربع سنوات حتى الآن.
وعندما سُئل عن خطته الأولية بعد فوزه، قال: "أفكر في شراء عقار إمّا في السعودية أو في اليونان".
وأضاف: "أشكر سوق دبي الحرة على تغيير حياتي".
وفتا هو المواطن اللبناني الخامس عشر الذي يفوز بجائزة "مليونير الألفية" منذ انطلاقها في عام 1999.
وتم الإعلان عن فوز محمد عمر، وهو مواطن باكستاني مقيم في سيالكوت في باكستان، بمبلغ مليون دولار أمريكي كجزء من سلسلة مليونير الألفية 467 بتذكرة رقم 4391 والتي اشتراها في 28 يونيو في طريقه إلى شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.
عمر هو المواطن الباكستاني الرابع والعشرون الذي يفوز بجائزة "مليونير الألفية".
وبعد السحب على جائزة "مليونير الألفية"، تم إجراء السحب أيضاً على جائزة "أروع المفاجآت" التي شملت أربع مركبات فاخرة.
وفاز بها أحمد رشاد وكاكونوري موري وجانيسان راماشاندران ودونكو بوجدانوفيتش.
حيث فاز رشاد، وهو مواطن سويسري يبلغ من العمر 56 عاماً ومقيم في دبي، بسيارة BMW 740i M Sport (باللون الرمادي المعدني) كجزء من سلسلة جوائز "أروع المفاجآت" 1883 برقم التذكرة 0020 التي اشتراها عبر الإنترنت في 9 يونيو، كما كان هذا هو فوزه الثاني بسيارة حيث حاز في السابق على سيارة BMW 750Li Executive (باللون الأسود) في ديسمبر 2021، وهو أب لثلاثة أطفال ويعمل كمدير مبيعات في إحدى شركات تقنية المعلومات، وقال: "أنا أحب سوق دبي الحرة! أنا ممتن جداً للفوز للمرة الثانية!
وفاز موري، وهو مواطن ياباني يبلغ من العمر 41 عاماً ومقيم في كاجوشيما باليابان، بسيارة مرسيدس بنز G 63 Grand Edition (باللون الأسود المطفي) كجزء من سلسلة جوائز "أروع المفاجآت" 1884 برقم التذكرة 0285 التي اشتراها في 17 يونيو وهو في طريقه إلى طوكيو من دبي،أعرب موري، رجل الأعمال والأب لطفلين، عن سعادته أيضاً، وقال: "شكراً سوق دبي الحرة، أنا سعيد جداً بهذا الفوز!".
وفاز راماشاندران، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 50 عاماً ومقيم في أم القيوين، بدراجة نارية BMW R 1250 GS Adventure (Black Storm Metallic) كجزء من سلسلة جوائز "أروع المفاجآت" 1884 برقم التذكرة 0910 والتي اشتراها في 20 يونيو وهو في طريقه إلى مومباي، الهند، وراماشاندران مقيم في أم القيوين منذ أكثر من 20 عاماً، وهو أب لطفلين ويعمل كمدير لشركة عاملة في مجال النجارة، قال: "هذا عظيم! شكرا جزيلاً لسوق دبي الحرة".
وفاز بوجدانوفيتش، وهو مواطن كرواتي مقيم في كرواتيا، بدراجة نارية Aprilia RS 660 Extrema (Extrema White) كجزء من سلسلة جوائز "أروع المفاجآت" 1884 برقم التذكرة 0595 والتي اشتراها عبر الإنترنت في 25 يونيو.