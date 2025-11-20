لا مزيد من تأخير الرحلات: دبي تعد خطة جديدة لهبوط أسرع

قد يشهد المسافرون إلى مطار دبي الدولي (DXB) قريبًا أوقات هبوط أقصر، مع استعداد التكنولوجيا الجديدة لتقليل الحاجة إلى تحليق الطائرات فوق المدينة خلال أوقات الذروة.

مع تزايد ازدحام الحركة الجوية، لا تتمكن الطائرات أحيانًا من الهبوط فورًا ويجب أن تحلق في أنماط انتظار، مما يسبب تأخيرات للمسافرين وزيادة في استهلاك الوقود.

لمعالجة هذا الأمر، وقعت خدمات الملاحة الجوية في دبي (dans) وطيران الإمارات اتفاقية مع شركة تاليس للطيران لتحسين إدارة حركة الطيران باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

تهدف الشراكة إلى تحديد نقاط الازدحام المحتملة، مما يساعد في تقليل ما يصل إلى 40 في المائة من أنماط الانتظار في مطار الوصول في دبي. من خلال الاستفادة من الرؤى المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، يأمل مراقبو الحركة الجوية وشركات الطيران في تقليل التأخيرات، وتحسين القدرة على التنبؤ، وتعزيز الكفاءة التشغيلية العامة عبر شبكة المجال الجوي.

نمط الانتظار هو مسار طيران قياسي على شكل مضمار سباق تتبعه الطائرات أثناء انتظارها للحصول على تصريح الهبوط. تُستخدم هذه الأنماط عندما تحدث تأخيرات بسبب ازدحام المطار، أو الظروف الجوية، أو توفر المدرج، أو الفحوصات الفنية. تحافظ على الطائرات في مجال جوي آمن ومحدد مع ضمان تسلسل منظم للهبوط. على الرغم من أنها ضرورية للسلامة، فإن تقليل تكرار أنماط الانتظار يقلل من استهلاك الوقود ويخفض انبعاثات الكربون.

قال عبد الحفيظ مرادي، نائب رئيس شركة تاليس في الإمارات والعراق والرئيس التنفيذي لشركة "تاليس إمارات تكنولوجيز"، إن الاتفاقية ستعزز قدرات إدارة المجال الجوي في الإمارات وتدعم رؤية الدولة لقطاع طيران أكثر أمانًا واتصالًا واستدامة.

قال عادل الرضا، نائب رئيس ومدير العمليات في طيران الإمارات، إن الاتفاقية تمثل استخدامًا عمليًا للذكاء الاصطناعي لحل تحدٍ تشغيلي حقيقي.

“من خلال التنبؤ بالازدحام وتعديل سرعات الرحلات بشكل استباقي، لا نقلل فقط من استهلاك الوقود المرتبط بأنماط الانتظار، بل نعمل أيضًا على تحسين كفاءاتنا التشغيلية. إذا نجحت هذه الحلول، يمكن أن تفيد شركات الطيران الأخرى، مما يحول مشكلة مشتركة إلى فرصة للتحسين”، أضاف.

أبرز إبراهيم أهلي، الرئيس التنفيذي لشركة dans، أن التعاون يسمح للمنظمة بالاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتقليل أنماط الانتظار، وتحسين القدرة على التنبؤ، وضمان وصول أكثر سلاسة وأمانًا إلى دبي.

“نهدف إلى تقديم تحسينات قابلة للقياس لمراقبي الحركة الجوية وشركات الطيران والنظام البيئي الأوسع للطيران من خلال دمج البيانات التشغيلية في الوقت الفعلي مع التنبؤ الذكي”، اختتم.