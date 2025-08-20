لا مزيد من الازدحام: التوقيت المرن ينهي أزمة العودة للمدارس

مع إعادة فتح المدارس أبوابها في 25 أغسطس، عاد الازدحام المروري ليصبح مصدر قلق كبير للمسافرين في جميع أنحاء الإمارات. وبينما تطلق السلطات خططًا لإدارة حركة المرور لمواجهة الزحام، يقول الخبراء إن الحل طويل الأمد قد يكمن في تعديل أوقات بدء الدراسة أو توفير المزيد من المرونة في أماكن العمل.

يعتقد خبراء المرور أن تباين أوقات بدء الدوام المدرسي وساعات العمل المرنة يمكن أن يخفف من الازدحام الصباحي، على الرغم من أن التأثير سيعتمد على القطاع.

وقال الدكتور المهندس مصطفى الداه، مؤسس "ماي ترافيك كونسلتينغ": "في بعض الوظائف، من الأسهل تطبيق المرونة، لكن في العمل بنظام المناوبات والخدمات الأساسية، لا يوجد خيار". وأضاف: "ولكن إذا استخدمنا جميعًا وسائل النقل العام، أو الحافلات المدرسية، أو حتى السيارات المشتركة، فقد يقلل ذلك بشكل كبير من عدد السيارات حول المدارس".

وأشار إلى أن ضغط حركة المرور غالبًا ما ينشأ من طريقة تقسيم المدارس. "عندما تضع مدرستين أو ثلاث مدارس في نفس الشارع، فأنت تتوقع وصول آلاف الطلاب وربما آلاف السيارات في نفس الوقت". وشدد على أنه لا يمكن تصميم أي طريق لاستيعاب هذا النوع من الذروة.

أهمية التخطيط والتوقيت

إلى جانب التوقيت، اقترح مصطفى أن تجتمع الحكومات والمدارس "للتساؤل" حول كيفية تطبيق دراسات تأثير حركة المرور قبل الموافقة على إنشاء مدارس جديدة.

وأضاف أنه داخل المدارس، يمكن أن يؤدي تباين أوقات البدء والانتهاء حسب الصف الدراسي أيضًا إلى تخفيف الزحام الصباحي. "يرحب الأطفال بشكل عام بالبدء المتأخر، ولكن إذا كان لدى الآباء جداول عمل ثابتة، فإن ذلك يخلق تحديات. يمكن أن تساعد خطط مشاركة السيارات المنظمة بشكل أكبر، خاصة في المجتمعات التي تعيش فيها العائلات بالقرب من بعضها البعض ولكن لا يعرفون بعضهم البعض جيدًا".

بالنسبة لبعض الموظفين، تحدث أوقات البدء المرنة فرقًا ملحوظًا بالفعل. قال أحمد مبارك، الذي يعمل في شركة خاصة مقرها دبي، إن صباحاته أصبحت أقل توترًا بعد أن قدم له صاحب العمل خيار البدء المتأخر.

وقال: "في مكان عملي الحالي، يمكنني المغادرة من المنزل في الساعة 9:30 صباحًا أو حتى 10 صباحًا، بمجرد أن يخف الزحام الصباحي. في وظيفتي السابقة، كان علي أن أكون في المكتب في الساعة 8:30 صباحًا بالضبط، وخلال الفصل الدراسي، كان ذلك كابوسًا".

بالنسبة لأحمد، يمكنه الآن الحصول على روتين مناسب قبل العمل بدلاً من الاندفاع للخروج لمجرد تجنب حركة المرور.

خطط حكومية وتجارب ناجحة

في مايو من العام الماضي، وافق المجلس التنفيذي في دبي على خطة لتحسين حركة المرور أكدت على ساعات العمل المرنة وتوسيع أسطول الحافلات المدرسية. تتضمن المبادرة طرقًا ذات أولوية للحافلات، من المتوقع أن تقلل أوقات الرحلات بنسبة تصل إلى 59%، وجهودًا لزيادة استخدام الحافلات المدرسية بنحو 13% حول المناطق المدرسية.1

وفي نوفمبر، أفادت صحيفة "خليج تايمز" أن دراسات إضافية وجدت أن الجمع بين الساعات المرنة (التي تسمح بفترة بدء تصل إلى ساعتين) والعمل عن بعد (حتى 4-5 أيام شهريًا) يمكن أن يقلل من ذروة حركة المرور الصباحية في جميع أنحاء دبي بنسبة 30% تقريبًا.2

وقال قادة الأعمال إن المرونة ليست جيدة للموظفين فقط، بل إنها تحسن الإنتاجية أيضًا.3 سمح كريم حسين، الذي يدير وكالة تسويق، لفريقه بتحديد أوقات البدء الخاصة بهم ولم يندم على ذلك.

وقال: "لماذا أسمح للموظفين بفقدان معظم طاقتهم قبل أن يبدأ اليوم حتى، وهم قلقون بشأن حركة المرور والوصول في الوقت المحدد؟ إذا ظهر شيء عاجل، فإننا نتكيف، ولكن بخلاف ذلك، أثق في فريقي لإدارة جداولهم الخاصة. لقد ارتفعت الإنتاجية، ولم تنخفض".

يعتقد الدكتور الداه أن الإمارات في وضع جيد لتجربة الأساليب المرنة. "لقد رأينا بالفعل المدارس تختبر أوقات بدء متأخرة، وأعتقد أن هناك حاجة لمزيد من التفكير حول كيفية عمل التوقيت، والتقسيم، وتخطيط النقل معًا"، قال. "في نهاية المطاف، الأمر يتعلق بتحسين الحياة اليومية للأطفال، والآباء، والعاملين".