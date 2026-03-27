لا "عواقب" للتوقف.. شركات التوصيل تحمي سائقيها من غرق الشوارع

بينما تستعد الإمارات لموجة جديدة من العواصف يومي الخميس والجمعة، يواصل عمال التوصيل القيادة عبر الشوارع الغارقة بملابس مبتلة بالمطر لتسليم الطلبات. يظهر مقطع فيديو، تمت مشاركته مع خليج تايمز، سائق توصيل من طلبات يواصل عمله بينما تغمر مياه الأمطار الشارع، وتصل إلى منتصف الدراجة النارية التي يقودها السائق.

تقول شركات التوصيل إن عمال التوصيل غير مطالبين بقبول الطلبات والقيادة في هذه الظروف الجوية، وإن سلامتهم ذات أهمية قصوى.

رداً على الفيديو المذكور أعلاه، أكدت طلبات لـ خليج تايمز أن الحادث كان فردياً ولا يعكس طريقة عمل شركة التوصيل.

“سلامة سائقينا هي وستظل أولويتنا القصوى. خلال الأمطار الغزيرة، نوقف العمليات بشكل استباقي في المناطق التي تكون فيها الظروف غير آمنة، تماشياً مع بروتوكولات السلامة لدينا وتوجيهات السلطات المحلية،” قالت الشركة.

وأضافت طلبات أن سائقيها غير ملزمين بمواصلة التوصيل في الظروف الجوية غير المستقرة إذا لم يشعروا بالأمان، مضيفة أنهم يمكنهم “التوقف عن العمل في أي وقت دون عواقب.”

“تُتخذ القرارات في الوقت الفعلي بناءً على البيانات المباشرة، والمدخلات الميدانية، والمراقبة المستمرة للظروف، التي يمكن أن تتغير بسرعة عبر المواقع. يتم مراجعة أي حوادث يتم تحديدها على الفور ومعالجتها،” قالت الشركة في بيان لـ خليج تايمز.

“يتلقى السائقون إرشادات عملية لسلامة الطرق خلال الطقس الصعب، بينما يتم إخطار العملاء في المناطق المتأثرة في الإمارات داخل التطبيق بتأخيرات محتملة في التوصيل. تواصل فرقنا مراقبة الظروف عن كثب في جميع الإمارات السبع وتكييف العمليات حسب الحاجة لضمان بقاء السلامة في المقدمة والمركز.”

مناطق توصيل محدودة

قالت ديليفرو، وهي شركة أخرى لتوصيل الطعام عبر الإنترنت، إنها تراقب الوضع وتستمر في تلقي التحديثات على الأرض من سائقي الوكالات وفرق عملياتها.

“اعتمادًا على كيفية تأثر المناطق المختلفة، فإننا نحد من مناطق التوصيل لتقليل مسافات القيادة،” قالت الشركة في بيان. كما ذكرت أن سائقي ديليفرو يُشجعون على التوقف مؤقتًا عن التوصيل إذا شعروا بعدم الأمان أثناء القيادة في هذه الظروف.

“إذا ساءت الأحوال الجوية ولم يعد من الآمن للسائقين القيادة، فإننا نوقف العمليات فورًا في جميع المناطق المتأثرة ونبلغ العملاء بشكل استباقي داخل التطبيق عن التأخيرات أو الإغلاقات. عندما يتحسن الطقس ويصبح من الآمن للسائقين بدء القيادة، ستستأنف العمليات وسيتمكن العملاء من تقديم الطلبات مرة أخرى،” جاء في البيان.

شهدت البلاد أيامًا من الطقس غير المستقر الأسبوع الماضي، مما دفع بعض الشركات الخاصة للسماح لموظفيها بالعمل من المنزل. وواصل البعض، مثل سائقي توصيل الطعام وغيرهم من العمال ذوي الياقات الزرقاء، العمل، ولكن مع اتخاذ تدابير السلامة.

حثت السلطات الإماراتية مرارًا القطاع الخاص على اتخاذ خطوات احترازية لحماية الموظفين خلال الظروف الجوية السيئة. وأكدت يوم الاثنين أن الشركات الخاصة يجب أن تراعي سلامة العمال، وخاصة العمال اليدويين وغيرهم من الموظفين الذين يعملون في الهواء الطلق، خلال هذه الظروف.