لا زيادة قبل 3 سنوات.. دليلك القانوني لمواجهة رفع الإيجارات في الشارقة

السؤال:

أنا مقيم في الشارقة وأعيش في الشقة نفسها لأكثر من 10 سنوات. لقد كان المالك يزيد الإيجار خلال العامين الماضيين. وفقًا لمعلوماتي، لا يمكن للمالك زيادة الإيجارات لمدة ثلاث سنوات للمستأجرين الجدد، أو بمجرد زيادة الإيجار. على الرغم من جهودي لإقناع المالك، أرسل لي عقد إيجار معدل، بزيادة الإيجار بنسبة 10٪. هل هذا قانوني، وما هي الإجراءات القانونية التي يمكنني اتخاذها ضد المالك؟ أرجو الإرشاد.

الإجابة:

وفقًا للقانون، نظرًا لأن الشقة تقع في الشارقة، فإن أحكام قانون الإيجارات في الشارقة ستطبق.

في إمارة الشارقة، لا يجوز للمالكين زيادة الإيجار حتى تكتمل ثلاث سنوات منذ بدء عقد الإيجار، إلا إذا اتفق الطرفان على تغيير. إذا وافق المستأجر على زيادة الإيجار خلال هذه الفترة الثلاثية، لا يمكن للمالك زيادة الإيجار مرة أخرى لمدة سنتين إضافيتين. هذا وفقًا للمادة 16 من القانون رقم 5 لعام 2024 بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة.

“1- لا يجوز للمالك زيادة قيمة الإيجار المتفق عليها قبل انقضاء 3 سنوات من تاريخ بدء العلاقة الإيجارية إلا إذا اتفق أطراف عقد الإيجار على خلاف ذلك. إذا وافق المستأجر على زيادة قيمة الإيجار قبل انقضاء 3 سنوات، لا يجوز للمالك زيادتها مرة أخرى حتى مرور سنتين من تاريخ الزيادة.

2- تكون الزيادة في قيمة الإيجار بعد انقضاء الفترات المشار إليها في البند 1 من هذه المادة بقيمة الإيجار العادل، وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا القانون ضوابط الإيجار العادل وكيفية حسابه.

3- يجوز للمجلس (المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة) بقرار منه تعديل الفترات المحددة في البند 1 من هذه المادة.”

بناءً على النص القانوني المذكور أعلاه، لا يجوز لمالك العقار زيادة الإيجار حتى مرور ثلاث سنوات من وقت اتفاقية الإيجار، إلا إذا اتفق الطرفان على ترتيب مختلف. نظرًا لأنك تعرضت لزيادات سنوية في الإيجار، يمكنك معالجة هذه المسألة مباشرة مع مالك العقار. إذا لزم الأمر، يمكنك تصعيد هذه المسألة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية في الشارقة لحل هذه المسألة.

