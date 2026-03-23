لا زيادة في الأسعار ولا نقص في الإمدادات بالإمارات

في وقت تُناقش فيه المخاوف بشأن سلاسل التوريد والأسعار عالميًا، اختار يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة لولو، الابتعاد عن الأضواء والتجول في ممرات متاجر السوبر ماركت الخاصة به في جميع أنحاء البلاد.

يوم الأحد، بعد افتتاح مركز برجيل الطبي في سيلكون سنترال مول بواحة دبي للسيليكون، توقف بهدوء في هايبر ماركت لولو داخل المول، ليس لزيارة رسمية، بل ليتفقد بنفسه ما يقلق السكان غالبًا — توفر الغذاء واستقرار الأسعار.

انتقل من قسم إلى آخر، وتحدث مع الموظفين ومديري المتاجر، وطرح أسئلة بسيطة ولكنها مهمة — ما الذي ينفد، وما الذي يحتاج إلى إعادة تخزين، وما الذي يمكن فعله أكثر للحفاظ على الرفوف ممتلئة. من المنتجات الطازجة إلى الأصناف المبردة والمجمدة، راجع مستويات الإمداد عن كثب، قائلاً إن هذا جزء من روتينه.

وأضاف بابتسامة أن مثل هذه الزيارات غالبًا ما تكون غير معلنة. “أحيانًا آتي دون إخبار أحد، فقط لأرى ما إذا كان كل شيء يعمل بشكل صحيح،” قال.

“لا يوجد ذعر، ولا نقص في أي منتجات غذائية،” قال. “جميع الأصناف بما في ذلك اللحوم والأجبان والخضروات المجمدة والفواكه والأرز والبقوليات متوفرة. كما لا توجد زيادة في الأسعار، وسنضمن بقاء الأسعار مستقرة.”

تأتي الزيارة في الوقت الذي طمأنت فيه السلطات الإماراتية السكان بأن السلع الأساسية متوفرة بكميات كافية في جميع أنحاء البلاد، مع وجود احتياطيات قوية وعدم وجود أي علامات على اضطراب. كما حث المسؤولون الجمهور على عدم الانخراط في الشراء بدافع الذعر، مشيرين إلى أن سلاسل التوريد لا تزال مستقرة على الرغم من التطورات الإقليمية.

وراء ثقة يوسف علي تقف عملية واسعة النطاق تستمر في العمل في الخلفية. على مدار الأسبوعين الماضيين، استقدمت المجموعة حوالي 110 شحنات جوية من أجزاء مختلفة من العالم، مما يضمن تدفقًا ثابتًا للسلع إلى الإمارات العربية المتحدة. يتم الحصول على الإمدادات من بلدان متعددة، مما يحافظ على نشاط النظام واستجابته.

وأشار يوسف علي أيضًا إلى أن الحفاظ على الأسعار داخل سلاسل التجزئة الكبيرة يلعب دورًا أوسع في السوق. “من خلال تثبيت الأسعار، يصبح من الصعب على الآخرين زيادة الأسعار، مما يساعد في إبقاء التكاليف الإجمالية تحت السيطرة للمقيمين،” قال.

عكست زيارته حقيقة أنه بعيدًا عن الإعلانات والتأكيدات، يتم فحص الأنظمة ومراجعتها وتعزيزها على الأرض.

“مع استمرار تدفق الإمدادات، لن تكون هناك أي مشكلة على الإطلاق في الأيام القادمة،” قال.