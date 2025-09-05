لا رسوم مواقف و مرورية في أبوظبي الجمعة

لن يدفع السائقون رسوم عبور بوابات الرسوم يوم الجمعة أيضًا. عادةً ما تُفرض رسوم عبور بوابات درب بقيمة 4 دراهم لكل عبور خلال ساعات الذروة: من 7 صباحًا إلى 9 صباحًا، ومن 3 عصرًا إلى 7 مساءً. وكما هو الحال مع مواقف السيارات، تُفرض رسوم العبور مجانًا أيام الأحد والعطلات الرسمية.