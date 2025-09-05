لا رسوم مواقف و مرورية في أبوظبي الجمعة

أعلنت دائرة البلديات والنقل عن مجانية رسوم مواقف السيارات العامة وبوابة الدرب يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر، احتفالاً بالمولد النبوي الشريف. على أن تُستأنف الرسوم الاعتيادية يوم السبت الموافق 6 سبتمبر.
وأعلنت الإمارات أن يوم الجمعة 5 سبتمبر إجازة رسمية لجميع موظفي الحكومة والقطاع الخاص في كافة أنحاء الدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
في الأيام العادية، تعمل مواقف السيارات تحت فئتين:
مواقف السيارات المميزة (المنطقة البيضاء والتركوازية): ٣ دراهم للساعة، بحد أقصى ٤ ساعات. ساعات العمل مدفوعة الأجر من الساعة ٨ صباحًا حتى منتصف الليل.
مواقف السيارات العادية (المنطقة السوداء والتركوازية): درهمان للساعة أو ١٥ درهمًا لليوم الكامل، بحد أقصى ٢٤ ساعة. ساعات العمل مدفوعة الأجر أيضًا من الساعة ٨ صباحًا حتى منتصف الليل.
تعتبر مواقف السيارات مجانية أيام الأحد في العاصمة وفي العطلات الرسمية، ويتمتع أصحاب الهمم بإعفاءات من رسوم مواقف السيارات على مدار العام.
لن يدفع السائقون رسوم عبور بوابات الرسوم يوم الجمعة أيضًا. عادةً ما تُفرض رسوم عبور بوابات درب بقيمة 4 دراهم لكل عبور خلال ساعات الذروة: من 7 صباحًا إلى 9 صباحًا، ومن 3 عصرًا إلى 7 مساءً. وكما هو الحال مع مواقف السيارات، تُفرض رسوم العبور مجانًا أيام الأحد والعطلات الرسمية.
في غضون ذلك، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن جميع مواقف السيارات العامة ستكون مجانية يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، باستثناء مواقف السيارات متعددة الطوابق ومواقف بوابة الخيل (رقم 365). وينطبق هذا أيضًا على المناطق الخاضعة لإدارة المواقف.