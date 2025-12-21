لا حاجة لوسيط لتأجير العقارات في دبي

السؤال: أنا في عملية شراء منزل في مجتمع راقٍ في دبي. ما هي القواعد لتأجير العقار؟ هل يجب أن أفعل ذلك من خلال وكيل؟ ما هي حقوقي ومسؤولياتي؟ كيف تعمل العملية؟
الإجابة: في دبي، لا يوجد التزام قانوني لتأجير العقار من خلال وكيل عقاري، وفقًا لقوانين الأراضي في الإمارة. ومع ذلك، إذا تم الاستعانة بوكيل، يجب أن يكون الوكيل/الوسيط مرخصًا من قبل مؤسسة التنظيم العقاري (Rera) وفقًا للائحة رقم (85) لعام 2006 التي تنظم سجل وسطاء العقارات في إمارة دبي.
علاوة على ذلك، يمكن لمالك العقار تأجير عقاره بمجرد تسجيل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD). يتم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال عقد إيجار مكتوب يوضح بوضوح تفاصيل العقار والغرض ومدة الإيجار والإيجار وطريقة الدفع ومعلومات الملكية. يجب تسجيل جميع عقود الإيجار وأي تعديلات عليها لدى Rera لتكون قانونية.
هذا وفقًا للمادة 4 من القانون رقم (33) لعام 2008 الذي يعدل القانون رقم (26) لعام 2007 الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في إمارة دبي:
“1. سيتم تنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر من خلال عقد إيجار يتضمن وصفًا للعقار المؤجر يترك مجالًا للوضوح؛ الغرض من الإيجار؛ مدة عقد الإيجار؛ الإيجار وطريقة دفعه؛ واسم مالك العقار إذا لم يكن المالك هو المالك.
2. سيتم تسجيل جميع عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات التي تحكمها أحكام هذا القانون، وأي تعديلات عليها، لدى Rera.”
يجب على المالك تسليم العقار في حالة جيدة حتى يتمكن المستأجر من استخدامه بالكامل كما هو متفق عليه في عقد الإيجار. هذا وفقًا للمادة 15 من القانون رقم (26) لسنة 2007 الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في دبي (قانون الإيجارات في دبي)، والذي ينص على:
“يلتزم المالك بتسليم العقار في حالة جيدة، مما يسمح للمستأجر بالاستخدام الكامل المذكور في عقد الإيجار.”
ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يكون المالك مسؤولاً خلال مدة الإيجار عن الصيانة والإصلاحات التي تؤثر على استخدام المستأجر للعقار. هذا وفقًا للمادة 16 من قانون الإيجارات في دبي:
“ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يكون المالك خلال مدة عقد الإيجار مسؤولاً عن أعمال صيانة العقار وإصلاح أي عيب أو ضرر قد يؤثر على الاستخدام المقصود للمستأجر للعقار.”
لا يمكن للمالك إجراء تغييرات تعيق الاستخدام الكامل للمستأجر للعقار ويكون مسؤولاً عن أي ضرر أو عيوب ناتجة. هذا وفقًا للمادة 17 من قانون الإيجارات في دبي.
“لا يجوز للمالك إجراء أي تغييرات على العقار أو أي من مرافقه أو ملحقاته التي تمنع المستأجر من الاستخدام الكامل للعقار كما هو مقصود. يكون المالك مسؤولاً عن هذه التغييرات سواء قام بها هو أو أي شخص آخر مخول من قبل المالك. علاوة على ذلك، يكون المالك مسؤولاً عن أي عيب أو ضرر أو نقص أو تآكل يحدث للعقار لأسباب لا تعزى إلى خطأ المستأجر.”
