لا حاجة لوسيط لتأجير العقارات في دبي

“لا يجوز للمالك إجراء أي تغييرات على العقار أو أي من مرافقه أو ملحقاته التي تمنع المستأجر من الاستخدام الكامل للعقار كما هو مقصود. يكون المالك مسؤولاً عن هذه التغييرات سواء قام بها هو أو أي شخص آخر مخول من قبل المالك. علاوة على ذلك، يكون المالك مسؤولاً عن أي عيب أو ضرر أو نقص أو تآكل يحدث للعقار لأسباب لا تعزى إلى خطأ المستأجر.”