لا حاجة لتصريح دخول..جبل جيس يفتتح بالكامل للزوار

يمكن للزوار الآن القيادة إلى جبل جيس، أعلى قمة في الإمارات العربية المتحدة، دون الحاجة إلى أي تصريح دخول، مما يجعل الوصول إلى الجبل أسهل من ذي قبل.
وأكدت السلطات في 11 فبراير أنه يمكن للضيوف استكشاف نقاط المراقبة ذات المناظر الخلابة والمعالم السياحية الخارجية وأماكن تناول الطعام في الجبل بحرية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز وصول الزوار وتجربتهم الشاملة في وجهة رأس الخيمة الشهيرة.
كان جبل جيس قد أُغلق مؤقتًا في وقت سابق من هذا الموسم بعد أن ألحقت الأمطار الغزيرة أضرارًا بأجزاء من طريق الجبل، مما دفع السلطات إلى تقييد الوصول لأسباب تتعلق بالسلامة.
في الأسابيع التي تلت ذلك، أعيد فتح الوجهة جزئيًا مع ضوابط دخول وقواعد وصول محددة، مما سمح بحركة محدودة للزوار بينما تم إجراء تقييمات الإصلاح والسلامة. ومع اكتمال أعمال الترميم، تم رفع جميع القيود واستؤنف الوصول الطبيعي.
يجب على أولئك الذين يخططون لتناول الطعام في مطعم 1484 by Puro، أعلى مطعم في الإمارات العربية المتحدة، تقديم حجز مؤكد عند الوصول. كما أعيد افتتاح Red Rock BBQ وهو يرحب بالضيوف مرة أخرى بقائمة طعامه الكاملة حسب الطلب.
تظل جميع المعالم السياحية الأخرى ونقاط المراقبة والتجارب الترفيهية مفتوحة للجمهور، مما يتيح للزوار الاستمتاع بمناخ الجبل البارد والمناطق الطبيعية المحيطة بوتيرتهم الخاصة.
ستُعاد جولة جيس سكاي تور رسميًا في 18 فبراير. ستعمل مغامرة الزيبلاين المتعددة من الأربعاء إلى الأحد وفي العطلات الرسمية في الساعة 9:30 صباحًا و 11:30 صباحًا و 2 ظهرًا.