لا تمييز في "دار زايد".. رسائل دعم إنسانية تطمئن الإيرانيين على عائلاتهم

تعد الإمارات موطنًا لأكثر من 200 جنسية، والإيرانيون هم إحدى هذه الجنسيات. تهتم الدولة بالمقيمين والزوار من جميع أنحاء العالم كأنهم جزء منها، خاصة في أوقات الأزمات.

مر 11 يومًا على بدء هجوم إيران على دول الخليج ردًا على الضربات الإسرائيلية. ومع استمرار تصاعد التوترات في المنطقة، يقول الإيرانيون المقيمون في الإمارات إنهم لم يتعرضوا لأي نوع من التمييز؛ بل على العكس، تلقوا اهتمامًا ودعمًا عاطفيًا من سكان الإمارات بينما يقلقون على عائلاتهم في وطنهم.

قال الإيرانيون إن الوضع كان صعبًا عاطفيًا وهم يتابعون التطورات ويحاولون البقاء على اتصال بأحبائهم في وطنهم. ومع ذلك، قالوا إن الحياة في الإمارات ظلت هادئة، حيث تواصل العديد من المقيمين معهم للاطمئنان عليهم خلال هذا الوقت العصيب.

قال رضا، رجل الأعمال الذي يعيش في دبي منذ أكثر من 25 عامًا، إن العديد من الأشخاص من حوله كانوا يسألون عن عائلته منذ تصاعد الصراع.

قال العديد من المقيمين الإيرانيين إن أكبر هم لديهم الآن هو سلامة أقاربهم في وطنهم. وقالوا إنهم يتابعون الأخبار باستمرار ويحاولون الاتصال بعائلاتهم للتأكد من أنهم بأمان.

قالت مريم، وهي مقيمة إيرانية في الشارقة، إن الدعم العاطفي من الأصدقاء كان مريحًا.

بالنسبة للآخرين، عززت استجابة المجتمع شعورهم بالانتماء الذي يشعرون به في الإمارات.

قال علي خدادادي، الذي يدير عملاً تجارياً في ديرة، إن العملاء والأصدقاء غالباً ما يسألون عن الوضع في إيران ويظهرون قلقهم على عائلاتهم.

“الكثير من عملائنا يعرفون أننا إيرانيون، ويسألوننا عن عائلاتنا،” قال. “البعض يقولون إنهم يصلون من أجل السلام ويأملون أن يكون الجميع بأمان. لقد عشنا هنا لسنوات عديدة ونشعر بالاحترام. لم يعاملنا أحد بسوء بسبب الوضع.”

وفي أماكن العمل أيضاً، قال المقيمون الإيرانيون إن الزملاء كانوا داعمين. وقالت سارة رحيمي، التي تعمل في قطاع الضيافة، إن زملاءها يتفقدونها بانتظام ويسألون عن والديها.

“في العمل، يستمر زملائي في السؤال عما إذا كنت قد تمكنت من التحدث مع والدي،” قالت. “البعض عرضوا المساعدة إذا احتجت للسفر أو ترتيب شيء لعائلتي. هذه اللفتات الصغيرة تمنحنا دعماً عاطفياً عندما نكون قلقين.”

قال السكان إنهم يأملون أن يتصاعد الوضع قريباً وأن يعود السلام إلى المنطقة، مما يسمح للعائلات على الجانبين بالعيش دون خوف.