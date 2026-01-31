"لا تقل أخطأنا بل تعلّمنا".. درس من محمد بن راشد في القيادة

كيف نُعرف القائد العظيم؟ البعض يشير إلى الالتزام بالمواعيد النهائية أو تحقيق أرباح ثابتة، بينما يقدر آخرون القادة الذين يلهمون فرق عملهم ويشجعونها—حتى عند وقوع الأخطاء. وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هو من الطراز الأخير.

روى معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، قصة من خلف الكواليس توضح كيف تعامل سموه مع خطأ تم اكتشافه قبيل إطلاق أحد أكبر مشاريع النقل في الإمارة: "ترام دبي".

تفاصيل الموقف

خلال جلسة بعنوان "القيادة من الميدان"، استذكر الطاير كيف توجه في يوم عطلته (9 أغسطس 2014) لإجراء فحوصات نهائية للترام قبيل افتتاحه الرسمي. وتلقى اتصالاً يبلغه بأن الشيخ محمد سيزور الموقع خلال يومين. وأثناء تفتيشه، اكتشف "مشكلة كبيرة" قد تسبب حرجاً خلال الزيارة الرفيعة.

يقول الطاير: «لم أتردد، أخبرته بوجود خطأ.. لقد ارتكبنا خطأ واكتشفناه خلال مراحل التشغيل التجريبي».

"قل تعلمّنا"

كان رد فعل صاحب السمو الشيخ محمد راشد آل مكتوم بسيطاً في البداية: «ما هو الخطأ؟». أوضح الطاير أن مقطورة النساء والأطفال وضعت في منتصف الترام بدلاً من نهايته، وقال لسموه: «هذا خطأ كبير، وعلينا إجراء تغييرات ووضعها في النهاية».

أمام الحضور في الجلسة، أجاب سموه بكلمات أصبحت درساً في القيادة:

«أنتم لم تخطئوا.. أنتم تعلمتم. لا تقل ارتكبنا خطأ، بل قل تعلمّنا».

بناءً على ذلك، تم نقل المقطورة إلى نهاية الترام، وتحول الموقف من مجرد مشكلة تشغيلية إلى درس في القيادة والمسؤولية.

حقائق عن ترام دبي