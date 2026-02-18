لا تدفع أكثر.. تعرّف على القائمة المحدثة للسلع الغذائية المحمية من غلاء الأسعار

تمنع "سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية" الصادرة عن الوزارة في عام 2022، زيادة أسعار تسعة منتجات غذائية أساسية وهي: زيوت الطهي، البيض، منتجات الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، والقمح دون الحصول على موافقة مسبقة سواء من الوزارة أو الجهات المختصة الأخرى.