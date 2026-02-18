لا تدفع أكثر.. تعرّف على القائمة المحدثة للسلع الغذائية المحمية من غلاء الأسعار

في المرة القادمة التي تذهب فيها للتسوق، تأكد من مراقبة أي زيادات غير قانونية في الأسعار على تسع سلع غذائية أساسية.
لحماية حقوق المستهلك خلال شهر رمضان المبارك، ستواصل وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات المحلية في جميع أنحاء الدولة، جهودها لضمان عدم رفع أسعار المواد الغذائية دون إذن مسبق.
تمنع "سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية" الصادرة عن الوزارة في عام 2022، زيادة أسعار تسعة منتجات غذائية أساسية وهي: زيوت الطهي، البيض، منتجات الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، والقمح دون الحصول على موافقة مسبقة سواء من الوزارة أو الجهات المختصة الأخرى.
ومع ذلك، إذا قام أحد بائعي التجزئة برفع سعر السلع الأساسية، سيقوم المفتشون بوقف مبيعات ذلك المنتج مؤقتاً حتى يقوم البائع بتعديل السعر. كما يمكن للمستهلكين لعب دورهم في ضمان استقرار أسعار هذه الأصناف من خلال تقديم شكاوى رسمية إلى الوزارة أو الجهات المعنية الأخرى.
لمعرفة ما إذا كان قد تم التلاعب بأسعار المنتجات الأساسية التسعة، تأكد من ملاحظة السعر المدرج على الرف ومقارنته بالسعر عند مسح الباركود أثناء الدفع.
يتعين على بائعي التجزئة عرض السعر الحقيقي للسلعة بوضوح وبخطوط كبيرة وعريضة، ويجب عليهم الإشارة بوضوح إلى عروض بطاقات الولاء بخط مرئي لعدم إرباك المستهلكين.
وهناك طريقة أخرى، وإن كانت أقل ملاءمة، لمعرفة ما إذا كانت أسعار هذه السلع التسع قد زادت بشكل ملحوظ، وهي الاحتفاظ بالفواتير. بهذه الطريقة، يمكنك مقارنة الأسعار من عملية شرائك السابقة مع العملية الأخيرة.
تقبل الوزارة الشكاوى من جميع الإمارات باستثناء أبوظبي ودبي وعجمان، حيث تمتلك كل منها بوابة خاصة بها.
لتقديم شكوى ضد بائع تجزئة قام برفع سعر هذه السلع الأساسية التسع:
انتقل إلى موقع وزارة الاقتصاد والسياحة’ (https://www.moet.gov.ae/en/home).
انقر على علامة تبويب الخدمات الإلكترونية.
مرر لأسفل إلى قسم خدمات حماية المستهلك والرقابة التجارية واختر حل شكاوى المستهلكين.
تأكد من توفر المستندات المطلوبة، مثل اسم وفرع بائع التجزئة (أي السوبر ماركت)، وملخص الشكوى المقدمة، ونسخة من فاتورة الشراء أو الإيصال.
املأ المعلومات الشخصية وأرفق المستندات ذات الصلة، ثم قدم الشكوى.
من المهم ملاحظة أنه بدون إثبات الشراء أو أي وثائق داعمة أخرى، من المرجح أن يتم رفض الشكوى. ومن المتوقع أن يتم حل الشكوى في غضون أسبوع واحد من تقديمها.
يجب على المستهلكين تقديم الشكاوى من خلال بوابات منفصلة لبائعي التجزئة في دبي وأبوظبي وعجمان:
دبي
لدى دبي بوابة منفصلة خاصة بها من خلال الموقع الإلكتروني لحقوق المستهلك التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة. لتقديم شكوى ضد بائع تجزئة في دبي:
انتقل إلى consumerrights.gov.ae.
انقر على شكاوى المستهلكين.
قم بتعبئة النموذج وإرفاق الأدلة.
انقر على إرسال.
بدلاً من ذلك، يمكنك الاتصال بخط المساعدة على الرقم 6005455555.
أبوظبي
هناك ثلاث طرق لتقديم شكوى بخصوص محلات السوبر ماركت في أبوظبي:
اتصل بمركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم 800555
البريد الإلكتروني: contact@tamm.abudhabi
اذهب إلى أي من مراكز خدمة "تم"
عجمان
انتقل إلى الموقع الرسمي لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان’s (https://www.ajmanded.ae).
انقر على علامة تبويب حماية المستهلك.
اختر طلب شكوى.
تأكد من تقديم فاتورة الشراء أو العقد بالإضافة إلى أي مستندات داعمة.
راجع الطلب وقدمه.
تجدر الإشارة إلى أن الرخصة التجارية يجب أن تصدر من إمارة عجمان فقط. بالإضافة إلى ذلك، تخضع بعض الشكاوى لشرط توفر تقرير فني من جهات معتمدة.
اعتمادًا على نوع المخالفة، قد تشمل الإجراءات إصدار تحذير كتابي ومنح المخالف مهلة لتصحيح الوضع أو فرض غرامات مالية تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 100,000 درهم.
بالإضافة إلى ذلك، قد تتخذ إجراءات إدارية أخرى، مثل الإغلاق المؤقت للمنشأة لفترات متفاوتة. وفي الحالات الشديدة أو عند تكرار المخالفات، قد تُطبق إجراءات أكثر صرامة تتناسب مع خطورة المخالفة.
في عام 2025، سجلت الوزارة أكثر من 7,702 مخالفة في جميع أنحاء البلاد. علاوة على ذلك، تلقت 3,167 شكوى عبر موقعها الإلكتروني العام الماضي، تم حل 93.9 بالمائة منها.