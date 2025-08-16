لا تدع الحرارة تغلبك: أخطاء شائعة تتلف مكيف سيارتك ونصائح للحفاظ عليه في الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد الحاجة إلى نظام تكييف هواء فعال في السيارة. ومع ذلك، يواجه العديد من السائقين مشاكل غير متوقعة في نظام التبريد، مما قد يؤدي إلى تعطله تمامًا.

لا يقتصر الأمر على جعل القيادة غير مريحة فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل تتعلق بالسلامة مثل إرهاق السائق وضعف التركيز. ويؤكد الخبراء أن جزءًا كبيرًا من هذه الأعطال يمكن تجنبه باتباع الإجراءات الصحيحة وتجنب الأخطاء الشائعة.

كيفية تشغيل المكيف بشكل صحيح

أوضح الخبراء كيفية تشغيل مكيف الهواء بشكل صحيح: يجب على السائق أولاً تشغيل السيارة، وفتح النوافذ، واستخدام وضع الهواء الخارجي لطرد الهواء الساخن من السيارة. بعد ترك المحرك يعمل لمدة دقيقة واحدة تقريبًا، يمكن للسائق التبديل إلى وضع "إعادة التدوير"، بعد أن يبرد الهواء داخل السيارة، وإغلاق النوافذ تدريجياً.

أخطاء شائعة

قال المهندس مهند نبيل نشوان، مالك "موبايل جراج دبي/موبايل ووركشوب"، لـ"خليج تايمز" إن أحد أكثر الأخطاء شيوعًا التي تؤثر على كفاءة نظام تكييف الهواء هو إيقاف تشغيل السيارة دون إيقاف تشغيل المكيف. يضع هذا السلوك ضغطًا على نظام التشغيل عند إعادة تشغيل المحرك، مما قد يؤدي إلى تلف الضاغط بمرور الوقت.

تأثير التدخين

بالنسبة للمدخنين في السيارة، من الضروري ملاحظة أن هذا يمكن أن يساهم في تعطل مكيف الهواء. وقال نشوان: "استخدام وضع 'إعادة التدوير' لفترات طويلة، خاصة في بيئة بها دخان، يؤدي إلى تراكم هذه الروائح داخل وحدة التبريد (المبخر)."

وأضاف: "هذا الهواء يدور داخل السيارة دون أن يتم تجديده من الخارج، ويؤدي تراكم الروائح إلى انسداد في الفلتر الداخلي، مما يقلل من كفاءة التبريد ويؤدي إلى هواء غير نقي."

كما حذر من الاستخدام غير الصحيح للمواد اللاصقة لإصلاح التسربات، مثل المواد المشابهة لـ"الصمغ الفائق"، والتي يمكن أن تسبب تآكلاً في المكونات الداخلية للنظام.

صيانة دورية

الصيانة الدورية ليست رفاهية، بل ضرورة للحفاظ على كفاءة تشغيل مكيف الهواء. من خلال اتباع بعض نصائح الصيانة، يمكن للسائقين اتخاذ خطوات استباقية لضمان أداء المكيف:

تنظيف أو استبدال الفلتر الداخلي كل 30,000 كم أو مع كل ثلاثة تغييرات للزيت.

فحص ضغط غاز التبريد باستخدام أدوات متخصصة، لضمان أن يكون الضغط بين 30-35 في الخط المنخفض وحوالي 200 في الخط العالي.

مراقبة مستوى ماء الرادياتير وزيت المحرك، حيث أن إهمال هذه السوائل يمكن أن يؤدي إلى مشاكل حرارية تؤثر بشكل مباشر على المكيف.

أعطال شائعة

أحد أكثر الأعطال شيوعًا هو التوقف المفاجئ لوظيفة التبريد أو الروائح الغريبة عند تشغيل المكيف. يقول نشوان: "أول شيء يجب التحقق منه هو إعداد درجة الحرارة. إذا لم يتحسن الوضع، قد يكون هناك تسرب في غاز التبريد أو مشكلة في الضاغط أو المبخر."

وأشار إلى أنه إذا لاحظ السائق روائح عفنة أو هواء فاسد، فهذا مؤشر على تراكم الروائح أو العفن داخل النظام، مما يتطلب تنظيف الفلتر أو استبداله.

ونصح قائلاً: "تذكر، إذا كنت تشك في وجود مشكلة تبريد أو تسرب في النظام، فمن الأفضل عدم تشغيل المكيف. هذا الإجراء المسؤول يمكن أن يمنع المزيد من الضرر. بدلاً من ذلك، استشر ورشة عمل متخصصة أو خدمة متنقلة لفحص ضغط الغاز، وكشف التسربات، وفحص الفلاتر، والأسلاك، والمبخر، والضاغط."

نصائح عند شراء سيارة

نصح نشوان بفحص أداء التبريد أثناء التوقف عند فحص سيارة جديدة أو مستعملة. "إذا بدأ التبريد في غضون دقيقتين إلى ثلاث دقائق دون الضغط على دواسة البنزين، فهذه علامة جيدة. أما إذا لم يبرد المكيف إلا بعد أن تبدأ السيارة في التحرك، فقد تكون هناك مشكلة في الضاغط."

وأشار إلى أن "حجم فتحات الهواء لا يعكس بالضرورة كفاءة التبريد؛ حتى السيارات ذات الفتحات الصغيرة يمكن أن تتمتع بأداء تكييف ممتاز طالما أن النظام يعمل بشكل صحيح."

وأكد على أهمية اتباع هذه الإرشادات لضمان عدم تعطل المكيف بسرعة:

لا تقم بتشغيل المكيف فورًا بعد تشغيل السيارة؛ انتظر حتى يدور الزيت.

أطفئ المكيف قبل إيقاف تشغيل المحرك.

لا تترك السيارة تعمل والمكيف شغال لفترات طويلة أثناء التوقف.

قال نشوان: "اتباع هذه النصائح البسيطة يمكن أن يجنب السائقين العديد من الأعطال ويضمن قيادة مريحة وآمنة طوال أشهر الصيف."