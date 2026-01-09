لا تدعها تفوتك.. "قراءات خليج تايمز" تُلخص تحولات الأسبوع في الإمارات

لا أحد يستطيع متابعة كل قصة نكتبها أسبوعاً بعد أسبوع في "خليج تايمز"، إلا إذا كنت تشغل منصب "رئيس محتوى"، وهذا أنا.

أهلاً بكم في "قراءات خليج تايمز التي لا غنى عنها"، حيث سأقدم لكم ثلاثة مقالات وفيديوهات من "خليج تايمز" تكشف عن نصائح حياتية جديدة، أو تحذركم مما هو قادم، أو ببساطة تسليكم. ترقبوا هذا العمود الأسبوعي الجديد كل يوم جمعة.

أولاً: الوصايا.. حماية لأحبائك وأصولك

هل تعيش في الإمارات؟ هل أنت مخلد؟ إذا كانت إجابتك على السؤال الأول "نعم" والثاني "لا"، فلديّ قصة تهمك: "دعوة سكان الإمارات لكتابة وتسجيل وصاياهم في الدولة".

تشرح زميلتنا نسرين عبد الله كيف أن المحامين، في أعقاب التغييرات الشاملة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، يحثون الناس على كتابة وصاياهم في الإمارات الآن. الأمر لا يتعلق فقط بمساعدة أحبائك في إدارة ممتلكاتك بعد رحيلك، بل بضمان الوصاية القانونية الصحيحة على أطفالك أيضاً. توضح نسرين ما يحدث لتركات الأشخاص الذين يتوفون دون وصية، وكيف يختلف الأمر بين المسلمين وغير المسلمين.

ثانياً: المدارس الخاصة.. 30 دقيقة تغير جدولك

بالحديث عن الأطفال، هناك قاعدة جديدة أخرى لعام 2026 قد تجعلك تعيد التفكير في جدول قيادتك اليومي. في مقالها: "مدارس دبي الخاصة: كيف يمكن لتغيير الجدول لمدة 30 دقيقة أن يغير وقت قيادتك اليومي"، تشرح نانديني سيركار أن تقديم موعد إغلاق المدارس الخاصة يوم الجمعة في دبي دفع بعض الآباء لإعادة التفكير في كيفية التعامل مع الازدحام المروري.

تقول "أمي رشيد"، وهي أم لطفلين: "ابني البالغ من العمر 10 سنوات يذهب للمسجد لأداء الصلاة، وهذا الجدول الجديد سيكون تحدياً؛ سيعود من المدرسة الساعة 12:30 ظهراً، ولن يتبقى أمامه سوى 15 دقيقة للوصول للمسجد قبل الصلاة التي تبدأ 12:45 ظهراً. أخشى أن تتزامن حافلات المدارس مع حركة المرور المتجهة للصلاة، مما سيؤدي لزيادة الازدحام".

(نصيحة: إذا كنت تبحث عن نصائح جيدة لكل ما يخص المدارس، احفظ قسم "المدارس والوالدين" في متصفحك).

ثالثاً: "جنسية" الشركات.. تعزيز الهوية الإماراتية للأعمال

أخيراً، دعونا لا ننسى سبب وجودنا جميعاً هنا في الإمارات: القيام بالأعمال. قريباً، ستبدأ الدولة في الترويج لمنح "الجنسية" للشركات التأسيسية في الدولة.

ولماذا لا؟ كما يشير وحيد عباس في مقاله "الإمارات تروج لمنح الجنسية للشركات"، فإن الشركات الألمانية هي "ألمانية"، والبريطانية هي "بريطانية". لقد أضافت الإمارات 250,000 شركة جديدة مذهلة العام الماضي، لذا دعونا نجعلها إماراتية.

تأتي هذه الخطوة مع مجموعة من التغييرات في قواعد الأعمال، ووحيد يقدم لك أهمها. إنها معلومات حيوية سواء كنت صاحب عمل، أو رائد أعمال، أو موظفاً في أي شركة قائمة هنا.