"لا تحب عملك، بل اعمل على حبك": سارة المدني تكشف المعنى الحقيقي وراء مقولتها الشهيرة

أثارت سارة المدّني، رائدة الأعمال الإماراتية ونجمة برنامج "سيدات دبي الواقعيات"، ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عبارة غامضة اقتبستها في مقابلة حديثة.

المقولة "لا تحب عملك، بل اعمل على حبك" أشعلت موجة من الميمات والسخرية العالمية على تيك توك وإنستغرام وتويتر، حيث امتلأت منصات التواصل بمحاكاة ساخرة ونقاشات حول المعنى الحقيقي لها. لكن ماذا تعني فعلاً؟

أوضحت سارة أن العبارة ليست من كلماتها وإنما سمعتها أول مرة من صديقها محمد هلال، مالك مجموعة محمد هلال.

وقالت إن الفكرة ليست في الاستسلام لوظيفتك ومحاولة إقناع نفسك بحبها، بل في تحويل شغفك إلى عملك.

وأضافت: "في البداية لم تكن العبارة واضحة لي، لكن بعد ذلك فهمتها. لا يجب أن تقبل فقط الوظيفة التي تعمل بها وتدفع نفسك لتحبها، بل عليك أن تأخذ ما تحب وتجعل منه عملك. اعمل من أجل ما تحب بدلاً من أن تحب ما تعمل به."

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

كانت الرسالة المقصودة عن ريادة الأعمال والشغف، لكن الصياغة الطريفة اكتسبت حياة خاصة بها على الإنترنت. قال أحد مستخدمي تيك توك ساخرًا: "لا تأكل طعامك، بل خذ طعامك". وقال آخر: "عقلي استقال فقط لمحاولة فهم هذا." وجاءت محاكاة ساخرة على إنستغرام مثل "لا تواجه خوفك، بل خذ خوفك"، فيما أصبحت ردّة فعل فيشن لاكياني الحماسية "أحب ذلك!" في المقطع الأصلي مادة لحكايات الميم.

تأقلمت سارة، التي تستخدم منصتها كثيراً لتحدي الصور النمطية عن المرأة العربية وتسليط الضوء على ريادة الأعمال، مع هذه النكات بروح رياضية. وقالت: "أحب مدى إبداع الناس. لكن بشكل جدي، الأمر يتعلق ببناء مسيرة مهنية حول ما يلهمك، وليس إجبار نفسك على دور لا يناسبك."

انتشرت الفكاهة بسرعة كبيرة. جذب محاكٍ محلي فيديوهاته عن "تحويل حبه للنوم إلى عمل" باعتباره نائمًا محترفًا أكثر من 100,000 مشاهدة. هذه ليست المرة الأولى التي تحظى فيها سارة بالانتشار الفيروسي. فقصة موسم البرنامج "سيدات دبي" حيث تم تسريب مذكرة صوتية، أثارت ضجة مشابهة قبل أن توضح الأمور بنفسها.