"لا تباطؤ": آفاق جديدة للرعاية الصحية في الإمارات

تواصل الشركات في الإمارات النمو والاستثمار، حيث يُظهر القادة ثقة قوية في البلاد على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة.

تعد مجموعة برجيل القابضة للرعاية الصحية من بين الشركات التي تمضي قدمًا في خططها التوسعية، حيث افتتحت مركزًا طبيًا جديدًا في سيليكون سنترال بواحة دبي للسيليكون، بينما أعلنت عن مشاريع أخرى قيد الإعداد.

“نحن لا نتباطأ. في الواقع، نحن نفتح المزيد، مع مركز آخر سيفتتح قريبًا في دبي ومستشفى مخطط له بحلول نهاية العام،” قال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابعوا خليج تايمز على قنوات واتساب.

وأضاف أن المجموعة لا تزال واثقة في بيئة الأعمال في الإمارات’، مشيدًا بالدعم المؤسسي القوي والقدرة على التكيف بسرعة خلال الفترات غير المؤكدة.

“الرعاية الصحية دائمًا ما تكون نهجًا طويل الأمد. مهما يحدث في المنطقة، نعتقد أن هذه المرحلة ستمر، ونحن نواصل التوسع بثقة،” قال.

وقارن الدكتور فاياليل ذلك بالتحديات العالمية السابقة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، وقال إن المرونة والقدرة على التكيف أصبحتا مفتاحًا لاستدامة النمو.

“لقد رأينا تحديات مماثلة من قبل. ما تعلمناه هو المرونة وكيفية التكيف بسرعة مع المواقف المتغيرة،” قال. “القيادة والجهات التنظيمية هنا تدعمنا، وهذا يمنحنا الثقة للمضي قدمًا وإطلاق مبادرات جديدة.”

يعد مركز برجيل الطبي الجديد خطوة أخرى في استراتيجية المجموعة’ التوسعية في جميع أنحاء الإمارات، مع التركيز على الرعاية الصحية المجتمعية المدعومة بالأنظمة الرقمية. وقال الدكتور فاياليل إن توقعات العملاء المتغيرة تشكل أيضًا كيفية تعامل الشركات مع النمو.

“الطلب يتغير، وعلينا أن نستمر في التكيف مع ما يحتاجه الناس اليوم. لا يمكننا أن نعتبر عملائنا أمرًا مسلمًا به وعلينا أن نستمر في التطور،” قال.

مبادرة بمليون درهم

كجزء من الإطلاق، أعلنت برجيل القابضة أيضًا عن مبادرة صحية مجتمعية بقيمة مليون درهم لسكان واحة دبي للسيليكون. وبموجب البرنامج، سيحصل 1000 مقيم على 1000 درهم في شكل أرصدة صحية يمكن استخدامها للاستشارات والتشخيص وخدمات العافية في المركز الجديد.

“تهدف هذه المبادرات إلى جعل الناس يشعرون بالتقدير وضمان حصولهم على الرعاية التي يستحقونها داخل مجتمعاتهم،” قال الدكتور فاياليل، مضيفًا أن المجموعة تهدف إلى توفير رعاية صحية أكثر سهولة بالقرب من السكان.

وأشار إلى أنه على الرغم من الظروف المتغيرة، لا تزال ثقة المستهلك قوية، مما يعكس الاستقرار في الإمارات العربية المتحدة. “يتكيف الناس بسرعة. يمكنك أن ترى الأماكن مزدحمة، والثقة منتشرة في الأجواء،” قال.