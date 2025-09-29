لا تأثير للمنخفض الجوي فوق بحر العرب على الإمارات

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، اليوم الاثنين، إن دولة الإمارات العربية المتحدة لن تتأثر بمنخفض جوي يتطور فوق بحر العرب.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، تشير النماذج العددية إلى إمكانية تشكل نظام مداري شمال شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية في الأول من أكتوبر ويتحرك نحو وسط بحر العرب.

وأكدت الهيئة أنه لن يكون هناك أي تأثير على دولة الإمارات. كما أشارت إلى أن دقة التوقعات المتعلقة بشدة ومسار العاصفة ستزداد فور تشكلها.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الأحداث الاستوائية يمكن أن تتغير بسرعة، ويواصل مراقبة الوضع عن كثب، وحث الجمهور على متابعة التحديثات الرسمية وتجنب الشائعات.