"لاس فيغاس.. جرعة زائدة تُنهي حياة"المؤثر"المقيم بدبي

أفادت تقارير إعلامية عدة أن المؤثر السياحي المقيم في دبي، "أنوناي سود"، الذي عُثر عليه متوفى داخل غرفة فندق في "لاس فيغاس ستريب" في 4 نوفمبر 2025، مات نتيجة جرعة زائدة من "الفينتاتيل" والكحول.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ووفقاً لما ذكرته السلطات في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا، حيث وقعت الوفاة، فإن السبب الرسمي لوفاة نجم وسائل التواصل الاجتماعي هو "تسمم ناتج عن مزيج من مادة الفينتاتيل والإيثانول"، واعتُبرت الوفاة حادثاً عرضياً، بحسب ما أورده موقع (TMZ).

وكانت عائلة "سود" قد كشفت عن خبر وفاته في رسالة عبر حسابه الرسمي في 6 نوفمبر، مما أثار موجة من الصدمة في أوساط المتابعين والمجتمع.

وكان المؤثر متواجداً في لاس فيغاس لحضور فعالية (Strip Shutdown) في فندق "وين لاس فيغاس" (Wynn Las Vegas)، والتي ضمت أقطاب صناعة السيارات "هوراشيو باجاني" و"كريستيان فون كونيجسيج".

وعثر ضباط الشرطة على "سود" متوفى في غرفته بالفندق، كما عثر المحققون على "مواد مخدرة" في الغرفة بجانب الجثة، وفقاً لما أفاد به فريق التحقيق في (8 News Now).

يُذكر أن الراحل كان حاصلاً على "الإقامة الذهبية" ومقيماً في دولة الإمارات لفترة طويلة، كما سبق له الظهور في بودكاست (Seat 07A) الذي يقدمه سعادة عبد الناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى الهند.