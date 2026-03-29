الإمارات تُضاعف قوتها العاملة وتُحلق بطموحاتها نحو صدارة اقتصاد الفضاء العالمي

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة طفرة نمو استثنائية في سوق العمل المحلي، حيث كشفت مراجعة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن ارتفاع عدد الشركات بنسبة تجاوزت 45%، مع تضاعف حجم القوى العاملة بنسبة نمو بلغت 101.76% بين عامي 2021 و2025.
ولم يقتصر هذا النمو على الكم فقط، بل شمل النوعية أيضاً، إذ ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92%، وزاد عدد العمالة الماهرة بنسبة تقارب 50%. وترافق هذا التوسع مع انضباط مؤسسي عالٍ، حيث سجلت الدولة نسباً بلغت 99% في الالتزام بنظام حماية الأجور، والتسجيل في تأمين حماية العمال، والامتثال لسياسات الإجهاد الحراري، بينما شمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل 83% من القوى العاملة، مما وضع الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشرات نمو التوظيف وتوافر المواهب المتخصصة.
وفي سياق تعزيز جودة الحياة، اعتمد المجلس الاستراتيجية الوطنية للتغذية الصحية 2031، وهي خطة شاملة تهدف إلى تحسين الصحة العامة عبر تنظيم نظم الغذاء وحظر الزيوت المهدرجة جزئياً وإطلاق نظام وطني لمراقبة التغذية. وتسعى هذه الاستراتيجية بشكل مباشر إلى خفض معدلات السمنة والسكري لدى البالغين والحد من زيادة الوزن لدى الأطفال والمراهقين. وبالتوازي مع ذلك، أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للطب المتكامل لتطوير منظومة صحية تجمع بين الطب الحديث والطب التقليدي والتكميلي، مدعومة بإصلاحات في الحوكمة وتوسيع التغطية التأمينية والبحث العلمي، لترسيخ مكانة الدولة كمرجع عالمي في هذا المجال.
وعلى صعيد التنمية المجتمعية، تم رصد تقدم ملموس من خلال إطلاق صندوق بقيمة 100 مليون درهم لدعم أكثر من 800 جمعية نفع عام تضم 160 ألف عضو. وقد نجحت هذه المبادرات في نقل أكثر من 3800 مستفيد من مظلة الدعم الاجتماعي إلى التوظيف الفعلي، مع احتضان 1000 مشروع وطني وتحقيق عوائد للأسر الإماراتية تجاوزت 100 مليون درهم من خلال مشاريع منزلية. وتكتمل هذه الرؤية المستقبلية بالاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، التي تستهدف مضاعفة إيرادات هذا القطاع الذي تتجاوز قيمته حالياً 44 مليار درهم، بهدف وضع الإمارات ضمن أفضل عشرة اقتصادات عالمية في مجال الفضاء عبر تعزيز الاستثمارات والبنية التحتية ودعم الشركات الناشئة.