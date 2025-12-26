لأول مرة في"برواز دبي".. عروض درون وشواطئ للعائلات ليلة رأس السنة

تشهد احتفالات رأس السنة في "دبي فريم" (برواز دبي) تحديثاً مذهلاً؛ فإلى جانب عرض الألعاب النارية السنوي، سيستضيف المعلم الأيقوني عروضاً للطائرات بدون طيار (الدرون) لأول مرة في 31 ديسمبر.

ووفقاً للمهندس عادل المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، فإن عرض "دبي فريم" هو جزء من احتفالية أوسع ستتضمن عروض ألعاب نارية في 40 موقعاً في أنحاء الإمارة، مع التخطيط لإقامة 48 عرضاً للألعاب النارية في تلك الليلة.

الشواطئ العامة للعائلات فقط

وفي خطوة تهدف إلى ضمان احتفالات عائلية بامتياز، أعلنت بلدية دبي أيضاً أن الشواطئ العامة ستكون مخصصة للعائلات فقط في ليلة رأس السنة.

يعد هذا الإجراء جزءاً من خطة جاهزية شاملة تركز على السلامة العامة والراحة، ويتم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومركز دبي للأمن المرن.

تغطي الخطة الشواطئ، والحدائق العامة، والمرافق الترفيهية، وإدارة النفايات، والصحة العامة، والسلامة، وسلامة الأغذية.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم 14 حديقة عامة بتمديد ساعات عملها حتى الساعة الواحدة صباحاً لتوفير مناطق مشاهدة آمنة ومريحة للعائلات الراغبة في الاستمتاع بالاحتفالات.