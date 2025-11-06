لأكثر من مليار شخص: الإمارات تقدم 370 مليار درهم كأضخم مساهمة إنسانية عالمية

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 370 مليار درهم إماراتي في صورة مساعدات دولية، وصلت إلى أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم. كشفت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، عن تفاصيل جهود الإغاثة الواسعة خلال المؤتمر الصحفي الدولي لدولة الإمارات، الذي عقد على هامش الدورة السابعة للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في أبوظبي.

الاجتماعات، التي عقدت في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتجمع أكثر من 500 مسؤول وقائد رئيسي من مختلف الهيئات الحكومية في الإمارات للبناء على الإنجازات الأخيرة للدولة.

استلهام من إرث زايد

أكدت الهاشمي أن "هذا النهج متجذر في إرث الأب المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي آمن بأن الخير ليس ما نملكه، بل ما نقدمه".

وشددت على أن هذه الرؤية يحملها قدماً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مما أدى إلى إنشاء المجلس الدولي للشؤون الإنسانية.

بصمة الإمارات في الأزمات العالمية

قدمت الهاشمي في كلمتها عرضاً مفصلاً للبصمة الإنسانية لدولة الإمارات في بعض من أصعب الأزمات في العالم:

غزة: قدمت الإمارات، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" ، مساعدات تجاوزت 9.4 مليار درهم . وشمل ذلك أكثر من 100,000 طن من الإمدادات والإجلاء الطبي لما يقرب من 3,000 مريض ومرافقيهم لتلقي العلاج في الإمارات. وقالت: "هذه قصص حقيقية لأطفال ومسنين ونساء أنقذت حياتهم بفضل هذه الجهود".

اليمن: ساهمت الإمارات بـ 26 مليار درهم لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية.

أوكرانيا: بالإضافة إلى 385 مليون درهم من المساعدات وأكثر من 1,000 طن من الإمدادات، لعبت الإمارات دور وساطة حاسماً، حيث سهّلت تبادل أكثر من 4,600 أسير حرب منذ بدء الصراع. وعلقت الهاشمي: "هنا يرتفع صوت الإنسانية ويُسمع حتى وسط ضجيج الصراع".

وشملت المساهمات الهامة الأخرى:

السودان: أكثر من 1.5 مليار درهم مساعدات وإجلاء 12,000 فرد من 100 جنسية.

أفغانستان: 7.3 مليار درهم كدعم، حيث فقدت الإمارات بشكل مأساوي شهداء في خط الواجب الإنساني عام 2017.

باكستان: أكثر من 700 مليون جرعة لقاح شلل أطفال لحماية جيل كامل.

كما سلطت الهاشمي الضوء على الدور الحاسم لدولة الإمارات خلال جائحة كوفيد-19. وقالت: "في تلك اللحظة الحرجة، لم تتردد الإمارات. لقد فتحت ممراتها الجوية، ومستودعاتها، وقلبها".

أصبحت الدولة مركزاً لوجستياً عالمياً للمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، لتوصيل الإمدادات الطبية إلى الدول المحتاجة

دبي كأكبر مركز إنساني عالمي

يتم ترسيخ هذا الجهد العالمي من خلال إطار عمل متين، حيث تعمل أكثر من 40 منظمة مانحة وخيرية من الإمارات، وتستضيف دبي أكثر من 80 منظمة إنسانية دولية فيما أصبح أكبر مركز إنساني في العالم.

واختتمت الهاشمي كلمتها قائلة: "قد لا نتمكن من تغيير العالم بمفردنا، ولكننا قادرون على منحه فرصة جديدة. ستظل الإمارات، كما عرفتموها دائماً، جسداً للإنسانية، وصوتاً للتضامن، ومنارة ترشد العالم نحو الأمل".