لأجيال المستقبل: هيئة المعرفة في دبي تُعلن عن خطة استراتيجية لخفض الرسوم الدراسية

واستعرضت مدير هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي نهجاً طموحاً متعدد الأبعاد يهدف إلى خلق المزيد من الخيارات التعليمية للآباء مع الحفاظ على سمعة دبي في التميز الأكاديمي.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة سياسة رائدة سيتم عرضها على المجلس التنفيذي، وهي مصممة لجذب نوع مختلف من المستثمرين التعليميين إلى سوق دبي.

وأوضحت قائلةً: "نريد أن نوفر للآباء خيارات تعليمية متنوعة. نعمل على وضع سياسة سيتم عرضها على المجلس التنفيذي، وجوهرها توفير حوافز لفئة معينة من المستثمرين الذين لا يهدفون في المقام الأول إلى الربحية، بل إلى أهداف اجتماعية أخرى".

ويتضمن الإطار المقترح الدعم الحكومي من خلال استئجار الأراضي المدعومة وتوفير أسعار معقولة للأراضي، مما يخلق شكلاً من أشكال الدعم الحكومي للمشاريع التعليمية ذات الوعي الاجتماعي.

وتتجاوز هذه الاستراتيجية مجرد خفض التكاليف، لتشمل مبادئ التخطيط الحضري لإنشاء أنظمة تعليمية مستدامة في جميع أنحاء دبي.

وأوضحت أن "ربط التخطيط الحضري بتوزيع الأراضي وما يصاحبه من متطلبات من مكونات المدارس، وكذلك تكاليف الاستثمار في القطاع وتكاليف التشغيل والكوادر التعليمية من خلال توفير السكن بأسعار معقولة، هو جانب نعمل عليه".

ويدرك هذا النهج الشامل أن عوامل متعددة، بما في ذلك سكن الموظفين، ونفقات التشغيل، ومتطلبات البنية الأساسية، تؤثر على تكاليف التعليم.

وفي معرض حديثها عن المخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف، سلطت عائشة ميران الضوء أيضاً على الإنجازات التعليمية التي حققتها دبي وتطلعاتها المستقبلية على الساحة العالمية.

لقد حققنا قفزات نوعية في مجال التعليم، وحققنا مراكز متقدمة عالميًا، لكننا ما زلنا دون الطموحات في المجالات الأخرى. أمامنا سنوات لتحقيق المراكز العشرة الأولى فيها، كما أقرت.

وتعمل هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي بالتعاون مع مختلف الجهات لتعزيز جاذبية دبي للطلاب الدوليين، مع هدف طموح يتمثل في جذب 50% من الطلاب الدوليين في المنطقة.

ويتضمن النهج الشامل شراكات مع العديد من أصحاب المصلحة لإنشاء بيئة تعليمية متكاملة تدعم القدرة على تحمل التكاليف والجودة.

وأوضحت أن «التعاون مع بعض الجهات في مجال توفير السكن بأسعار مناسبة والتأمين الصحي، يؤثر على التنافسية في جذب الطلاب الدوليين، خاصة أن طموحنا هو جذب 50% منهم، فضلاً عن استقطاب البرامج التعليمية والجامعات العالمية، ما يؤدي إلى إضافة قيمة للإمارة».

وسوف يعتمد نجاح هذه المبادرات على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، بما يعكس نهج دبي المتكامل في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة.

وأضافت أن هناك خططاً تحتاج إلى التضامن والتكامل بين مختلف الجهات.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ السياسات الجديدة على مراحل، حيث تمثل مراجعة المجلس التنفيذي الخطوة الأولى في الإصلاح الشامل للمشهد التعليمي في دبي والذي يوازن بين التميز والقدرة على تحمل التكاليف.