لأجيال أكثر صحة... الإمارات تطبق ضريبة سكر ذكية

أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب اليوم عن تغيير في كيفية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة.

سيتم الآن تحديد مبلغ الضريبة بناءً على محتوى السكر في كل منتج، وليس فقط فئته، مما يشجع الشركات المصنعة على خفض مستويات السكر.

ويهدف النموذج الجديد إلى تحفيز الشركات المصنعة على تقليل مستويات السكر في منتجاتها، وتشجيع الاختيارات الغذائية الصحية بين المستهلكين.

ويمنح الإعلان المبكر عن هذه السياسة للموردين والمستوردين وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة الوقت الكافي لتكييف أنظمتهم، ومراجعة تركيبات المنتجات، والاستعداد للتنفيذ، الذي سيدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2026.