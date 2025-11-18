"كيه-إكسبو" يرسّخ جسور التبادل الثقافي والتجاري بين الإمارات وكوريا

اختتمت القرية العالمية في دبي فعاليات معرض "كيه-إكسبو الإمارات"، المنصة الشاملة التي نجحت في ترسيخ جسور التبادل الثقافي والصناعي بين كوريا والشرق الأوسط، وذلك على مدار يومي السبت والأحد (15 و 16 نوفمبر). وقد اكتست القرية العالمية بألوان الثقافة الكورية وحيويتها، مقدّمةً للجمهور تجربة غامرة جمعت المحتوى الكوري ذائع الصيت عالمياً بنمط الحياة العصري.
وشمل المعرض مختلف جوانب الثقافة الكورية، بدءاً من البوب الكوري والويبتونز، وصولاً إلى عالم الجمال والمأكولات والمساحات التفاعلية. وقد استمتع الزوار بتجارب مصممة بعناية، مزجت بين الترفيه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي، وشملت عروضاً تفاعلية حية، واختتمت بحفل بوب كوري ضخم على المسرح الرئيسي شارك فيه الفنانون: تشين، وبيلي، وبنش، وكيم جو وانغ، بالإضافة إلى فرقة بيكسز المقيمة في الإمارات.
كما سلّط المعرض الضوء على التطور التقني الكوري عبر مناطق تجريبية، مثل تلك المستوحاة من ألعاب "إنجوي" التي عرضت منتجات نمط الحياة، وعرض "دي جي" للشخصيات بتقنيات بصرية وصوتية متطورة، ومنطقة "ستبين" التي أتاحت برنامج رقص عشوائي للبوب الكوري بتقنية الذكاء الاصطناعي.
تعاون حكومي وصناعي واسع
أكد راك كيون كيم، رئيس قسم الابتكار العالمي في الهيئة الكورية للمحتوى الإبداعي (KOCCA)، أن "كيه-إكسبو" منصة حيوية تتيح لعشاق الثقافة الكورية التعرف بشكل مباشر على مختلف جوانب كوريا، من المحتوى الرقمي إلى المطبخ الكوري ومنتجات العناية بالجمال وأسلوب الحياة. وأشار إلى أن الحدث شاركت فيه 12 وزارة ومؤسسة حكومية كورية، إلى جانب 217 شركة كورية رائدة، ليكون مهرجاناً شاملاً يضم معارض وأنشطة جماهيرية وحفلات، إضافة إلى جلسات استشارات تصديرية موجهة لقطاع الأعمال.
من جهته، شدّد يونغل بارك، مدير مركز الهيئة الكورية للمحتوى الإبداعي في الإمارات، على الأهمية الخاصة لتنظيم المعرض في دبي، باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة وتبادل التكنولوجيا، مما يجعله فرصة مثالية لعرض الثقافة الكورية أمام جمهور دولي. وأوضح بارك أن الحدث شكل منصة شاملة للتعاون الثقافي والصناعي، حيث أعرب مستثمرون من الشرق الأوسط عن اهتمام كبير بالتعاون مع الشركات الكورية في قطاعات واسعة تشمل: الكي-بوب، الدراما، الويب تونز، الألعاب، الجمال والعناية الشخصية، المنتجات الغذائية والزراعية، التصميم والأزياء.
مستقبل الشراكات والتوسع
وأشار بارك إلى أن المعرض هو نقطة انطلاق نحو بناء صلة مستدامة بين المنظومتين الصناعيتين في كوريا والإمارات، وأن العلاقات ستشهد توسعاً في عدة محاور، منها زيادة الإنتاج المشترك، والتعاون التجاري والتقني الأوسع، وتعزيز تبادل الشباب المبدعين والشركات الناشئة.
ولضمان تحويل اللقاءات إلى نتائج ملموسة وشراكات طويلة الأمد، سلّطت KOCCA الضوء على دور مركز الأعمال التابع لها في دبي كمنصة متابعة مستدامة. واختتم بارك بالإشارة إلى أن الهيئة تواصل مناقشاتها مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار لتعزيز قنوات الاستثمار وتسهيل الدعم المؤسسي للشركات الكورية الراغبة في النمو والتوسع في المنطقة.