"كيه-إكسبو" يرسّخ جسور التبادل الثقافي والتجاري بين الإمارات وكوريا

من جهته، شدّد يونغل بارك، مدير مركز الهيئة الكورية للمحتوى الإبداعي في الإمارات، على الأهمية الخاصة لتنظيم المعرض في دبي، باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة وتبادل التكنولوجيا، مما يجعله فرصة مثالية لعرض الثقافة الكورية أمام جمهور دولي. وأوضح بارك أن الحدث شكل منصة شاملة للتعاون الثقافي والصناعي، حيث أعرب مستثمرون من الشرق الأوسط عن اهتمام كبير بالتعاون مع الشركات الكورية في قطاعات واسعة تشمل: الكي-بوب، الدراما، الويب تونز، الألعاب، الجمال والعناية الشخصية، المنتجات الغذائية والزراعية، التصميم والأزياء.