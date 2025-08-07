"كيم كارداشيان" تصل دبي:"سكيمز" تفتتح أول متاجرها أوسطياً

ستفتتح"سكيمز" Skims، العلامة التجارية الشهيرة للملابس والتشكيلات الداخلية، قريبًا أول متجر فعلي لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع توسعها في منطقة الشرق الأوسط.

في السادس من أغسطس، رصدت صحيفة "خليج تايمز" لافتةً تُشير إلى موقع المتجر الجديد في دبي. حتى الآن، كان السكان يشترون ملابس سكيمز عبر الإنترنت من خلال موقع أُناس، ولكن سيتسنى لهم قريبًا لمس الملابس وتجربتها قبل شرائها.

قد يُفتتح المتجر قريبًا في دور السينما بمول الإمارات بدبي. لم يُعلن عن موعد الافتتاح بعد من قِبل سكيمز أو كيم كارداشيان، الوجه الإعلاني والشريك في ملكية العلامة التجارية. ألقِ نظرة على موقع افتتاح المتجر أدناه: