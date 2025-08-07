"كيم كارداشيان" تصل دبي:"سكيمز" تفتتح أول متاجرها أوسطياً

ستفتتح"سكيمز" Skims، العلامة التجارية الشهيرة للملابس والتشكيلات الداخلية، قريبًا أول متجر فعلي لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع توسعها في منطقة الشرق الأوسط.
في السادس من أغسطس، رصدت صحيفة "خليج تايمز" لافتةً تُشير إلى موقع المتجر الجديد في دبي. حتى الآن، كان السكان يشترون ملابس سكيمز عبر الإنترنت من خلال موقع أُناس، ولكن سيتسنى لهم قريبًا لمس الملابس وتجربتها قبل شرائها.
قد يُفتتح المتجر قريبًا في دور السينما بمول الإمارات بدبي. لم يُعلن عن موعد الافتتاح بعد من قِبل سكيمز أو كيم كارداشيان، الوجه الإعلاني والشريك في ملكية العلامة التجارية. ألقِ نظرة على موقع افتتاح المتجر أدناه:
أعربت جانيشا كور، المقيمة في دبي، عن سعادتها بقدوم العلامة التجارية إلى الإمارات. وقالت الشابة البالغة من العمر 22 عامًا: "المتجر الفعلي يُحدث فرقًا كبيرًا". وأضافت: "عادةً ما أطلب من ابنة عمي في الولايات المتحدة أن تُحضر لي ما أحتاجه، لأنها تستطيع رؤية الملابس في المتجر".
في هذه الأثناء، تشعر أنانيا تشاولا، وهي مهاجرة هندية تبلغ من العمر 25 عامًا وتعمل في كندا ولديها عائلة في دبي، بالسعادة لسماع أنها لن تقلق بشأن التسوق الإلكتروني لوالدتها بعد الآن. "غالبًا ما تضطر إلى تغيير الملابس التي أطلبها لها لأن مقاسي خاطئ. يمكنها تجربتها الآن!"
أصبحت سكيمز علامة تجارية رائجة عالميًا منذ إطلاقها عام ٢٠١٩، حيث حققت العديد من منتجاتها انتشارًا واسعًا بفضل تصميمها الملائم لجميع المقاسات. وقد لاقى فستانها الضيق رواجًا كبيرًا مؤخرًا، حيث اشترته الشابات بأعداد كبيرة، مُعجبات بمقاسه المريح.
مع ذلك، واجهت العلامة التجارية مؤخرًا بعض الانتقادات، إذ أعرب الكثيرون عن خيبة أملهم من أحدث "لفائف الوجه". ولجأ الكثيرون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للقول إن هذا المنتج ليس ضروريًا، ويستغل شعور النساء بعدم الأمان.
كيم كارداشيان تطلق خط ملابس مثير للجدل Skims في الشرق الأوسط