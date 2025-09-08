كيفية اكتتاب سكان الإمارات في أسهم "دو".. نطاق السعر وخطوات العملية

كم عدد الأسهم التي سيتم عرضها للبيع؟ سيتم بيع ما يصل إلى 342،084،084 سهمًا للجمهور.

هل يُسمح للمستثمرين الأفراد بالاكتتاب في بيع الأسهم؟ نعم، يمكنهم الاشتراك في الشريحة الأولى.

ما هي المدة المتاحة للمستثمرين للاكتتاب؟ بدأت فترة الاكتتاب في العرض بالتجزئة (الشريحة الأولى) في الساعة 9 صباحًا بتاريخ 8 سبتمبر 2025، ومن المتوقع أن تُغلق في 12 سبتمبر 2025.

ما هو النطاق السعري للعرض؟ وتم تحديد النطاق السعري بين 9.0 إلى 9.9 درهم للسهم.

متى سيتم الإعلان عن الأسعار النهائية؟ سيتم الإعلان عن السعر النهائي في 15 سبتمبر.

ما هو الحد الأدنى لحجم الطلب؟ الحد الأدنى لحجم الطلب للمشتركين في عرض التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة هو 5000 درهم إماراتي، مع أي طلب إضافي يتم تقديمه بزيادات قدرها 1000 درهم إماراتي.

هل هناك حد أدنى للتخصيص؟ سيتم ضمان تخصيص أدنى يصل إلى 500 سهم لكل مكتتب في عرض التجزئة في الإمارات العربية المتحدة، بشرط ألا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المخصصة بموجب الحد الأدنى للتخصيص المضمون في عرض التجزئة في الإمارات العربية المتحدة إجمالي عدد الأسهم المتاحة في عرض التجزئة في الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي يمكن أن يكون أقل من 500 سهم.

متى يمكن للمستثمرين تداول أسهمهم المعروضة في سوق دبي المالي؟ وسيتمكن جميع المستثمرين في الطرح من تداول أسهمهم يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، على أن تتم تسوية الطرح للمستثمرين المؤهلين يوم الخميس 18 سبتمبر.

كيف يمكن للمستثمرين الاكتتاب في بيع الأسهم؟ ويمكن للمستثمرين والمقيمين الاكتتاب في الاكتتاب العام الثانوي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية المجتمعي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ويو.

كيف يمكن للمستثمرين الاكتتاب في الطرح العام الثانوي؟ بمجرد بدء فترة الاشتراك، تفضل بزيارة ipos.dfm.ae. سينقلك الرابط إلى صفحة منصة اشتراك سوق دبي المالي. يمكنك الاشتراك باستخدام قنوات DFM التالية: - تطبيق DFM - تطبيق DFM iVestor - ipos.dfm.ae للاشتراك عبر الإنترنت، ستحتاج إلى ما يلي: - رقم مستثمر نشط في سوق دبي المالي (NIN). - بطاقة iVestor من سوق دبي المالي مفعلة وتحتوي على رصيد كافي أو استخدم حسابك البنكي. - يمكن الاشتراك بأموال الحساب عبر الإنترنت من خلال بوابة الدفع الخاصة بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على الرابط التالي: htps://www.dfm.ae/ أو تطبيق سوق دبي المالي.

ما هو رقم المستثمر في سوق دبي المالي (NIN)؟ رقم تعريف المستثمر (NIN) هو رقم تعريف يُصدره مركز دبي للإيداع والتسوية (CD) في سوق دبي المالي للمستثمر. وهو مطلوب ليتمكن المستثمر من امتلاك الأسهم المتداولة في سوق دبي المالي، بما في ذلك الاكتتاب في أي طرح يُطرح فيه.

كيفية التقدم بطلب للحصول على رقم المستثمر (NIN) في سوق دبي المالي؟ القنوات للتقدم بطلب الحصول على رقم مستثمر في سوق دبي المالي هي: تطبيق سوق دبي المالي: للمستثمرين الأفراد فقط (يمكن للأوصياء القانونيين أيضًا تقديم الطلب لأبنائهم القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا). - الخدمات الإلكترونية على www.dfm.ae : للشركات فقط. - مكتب مركز دبي للإيداع والتسوية في قاعة التداول بسوق دبي المالي: لجميع أنواع المستثمرين (الأوقات: من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 8:00 صباحًا إلى 4:00 مساءً). - شركات الوساطة المرخصة في سوق دبي المالي: لجميع أنواع المستثمرين، انقر هنا لعرض قائمة شركات الوساطة المرخصة في سوق دبي المالي.