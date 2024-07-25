"كيسافان"سائق الحافلة المدرسية ل30 عاماً يرحل بهدوء

لن ينسى طلاب "مدرستنا" الثانوية الإنجليزية في دبي ذكرى المغترب الهندي "كيسافان"، سائق حافلة المدرسة الذي كان يحفظ كل ركابه الطلاب عن ظهر قلب.

توفي "كيسافان"، الذي عمل في المدرسة لأكثر من 30 عاماً، في وطنه في وقت سابق من هذا الشهر، مما أثار موجة من التعبير عن الحب والتقدير له على وسائل التواصل الاجتماعي.