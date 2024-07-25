"كيسافان"سائق الحافلة المدرسية ل30 عاماً يرحل بهدوء
لن ينسى طلاب "مدرستنا" الثانوية الإنجليزية في دبي ذكرى المغترب الهندي "كيسافان"، سائق حافلة المدرسة الذي كان يحفظ كل ركابه الطلاب عن ظهر قلب.
توفي "كيسافان"، الذي عمل في المدرسة لأكثر من 30 عاماً، في وطنه في وقت سابق من هذا الشهر، مما أثار موجة من التعبير عن الحب والتقدير له على وسائل التواصل الاجتماعي.
بالنسبة للبعض، كانت "ذاكرته الصورية" هي أكثر ما يتذكرونه.
وقالت "مهناز إلياس"، التي تخرجت من المدرسة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين: "كان العم "كيسافان" جزءاً حيوياً من تجربتي في المدرسة أثناء وقت المغادرة. يبدو الأمر كما لو كان يعرف المكان الذي يغادر إليه كل طالب من الطلاب البالغ عددهم 4000 طالب، وكان يوجههم إلى خطوط الحافلات الخاصة بهم".
كانت "مهناز إلياس" تندهش دائماً من قدرته على تذكر وجوه الجميع. تقول: "كلما اضطررنا إلى البقاء في المدرسة لحضور درس إضافي أو جلسات تدريب، كان كل ما نحتاج إلى فعله هو الذهاب إليه وكان يوجهنا على الفور إلى الحافلة. كان الأمر أشبه بوجود نظام كمبيوتر كامل في رأسه".
رجل موثوق
وبالنسبة لـ "تشارو رايزادا" وهي معلمة سبق أن عملت في المدرسة، كان "كيسافان" أحد المساعدين الأكثر جدارة بالثقة.
وقالت: "في تلك الأيام، كان من الصعب على المعلمين الذهاب إلى البنك لأنه كان يتعين عليهم الذهاب خلال ساعات العمل. لذا كان العديد من المعلمين يملأون استمارة السحب ويعطونها لـ "كيسافان" الذي كان يذهب نيابة عنهم لسحب الأموال. كان جديراً بالثقة وموثوقاً به لدرجة أن بعض المعلمين مثلي لم يضطروا أبداً إلى دخول البنك بسببه".
وأضافت بأنه كان أيضاً صديقاً مقرباً لعائلتها. تقول تشارو رايزادا: "كلما كان لابني أو ابنتي دروساً إضافية واحتاجوا إلى البقاء في المدرسة، كان يتأكد من رعايتهم جيداً. "كان أيضاً صديقاً مقرباً لزوجي. لقد ترك المدرسة قبل بضع سنوات وشعرت أن ذلك كان خسارة كبيرة لمجتمع المدرسة. آمل أن ترقد روحه بسلام".
التعبير عن الحزن
وفي مجموعة خريجي المدرسة، شارك مسؤول المجموعة "فينود بالان" الخبر وجاء فيه: "رحمة الله على "كيسافان"، أحد أقدم سائقي "مدرستنا" منذ أيام وجودنا في حي "البستكية"".
وقد حظي المنشور على ما يقرب من 100 تعليق، وشارك العديد من الطلاب ذكرياتهم عنه. وكتبت "فلورا مينديز": "رحمه الله، لقد كان شخصاً طيب القلب، كان سائق الحافلة رقم 13 التي كنت أستقلها منذ كنت في مرحلة رياض الأطفال إلى أن وصلت الصف الثاني عشر، لدي ذكريات جميلة عنه.”
وكتبت مها حسين: "لقد كان العم "كيسافان" من أطيب وألطف وأذكى الأشخاص. لقد كان سائق الحافلة التي كنت أستقلها منذ أن كنت في مرحلة رياض الأطفال، وفي كل مرة التقيت به بعد ذلك، كان يتحدث معي بكل حب واهتمام وكان يسألني عن حالي دائماً حتى بعد أن انتقل للعمل في المكتب الرئيسي. يا لها من خسارة كبيرة".