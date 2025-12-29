"كيريوس" يحسم"صراع الجنسين" أمام "سابالينكا" في ليلة دبي الاستعراضية

شهدت المباراة الاستعراضية تقديم كلا اللاعبين لأفضل ما لديهما، حيث تبادلا الكرات الطائرة والتسديدات القوية، وحاول كل منهما دفع خصمه للركض في أرجاء الملعب. لم تبدُ المباراة وكأنها استعراضية على الإطلاق، وهو ما أثار حماس الجمهور الذي تفاعل مع كل لحظة مثيرة طوال اللقاء.

وفي مقابلة بعد المباراة، قالت سابالينكا إنها سعيدة لأنها جعلت كيريوس يركض كثيراً، وأكدت أنها ستكون مستعدة بشكل أفضل إذا واجهته مرة أخرى، وقالت: "في المرة المقبلة، سأعرف تكتيكاته ونقاط قوته".

من جانبه، وصف كيريوس اللقاء بأنه كان "مباراة صعبة حقاً"، وأن سابالينكا "منافسة شرسة للغاية" سددت كرات مذهلة، وأضاف: "لقد كشرت إرسالي عدة مرات. لن أسمي نفسي بطلاً الليلة، فأنا أعتقد أن رؤية شخصية عظيمة مثل أرينا وأنا هنا معاً، هي عرض حقيقي وخطوة كبيرة للأمام لرياضة التنس".

دخول استعراضي

وفي وقت سابق من المساء، دخلت اللاعبة البيلاروسية البالغة من العمر 27 عاماً دخولاً استعراضياً وهي ترتدي معطفاً فضياً لامعاً وترقص في طريقها إلى الملعب الذي تم تجهيزه خلال ليلة واحدة في "كوكا كولا أرينا". ولاحقاً، خلال استراحة في المباراة، رقصت أيضاً على أنغام أغنية "ماكارينا" الشهيرة.

وعرض فيديو في الملعب كيريوس وهو يمتطي جملاً أمام الساحة، كما أظهره وهو ينزل من على الجمل ويقول: "حبيبي، أنا في دبي".

وخلال المباراة، حضر أسطورة كرة القدم البرازيلي السابق رونالدو مع عائلته للاستمتاع باللقاء. ومن المقرر أن يتحدث النجم البالغ من العمر 49 عاماً في "قمة الرياضة العالمية" بمدينة جميرا يوم الاثنين.

وبعد المباراة، قامت سابالينكا بالتوقيع على مقتنيات تذكارية والتقاط صور سيلفي مع العديد من الأطفال الذين تجمهروا حولها. وكانت قد ذكرت في مؤتمر صحفي يوم السبت أنها تأمل أن تكون هذه المباراة مصدر إلهام للجيل الجديد.