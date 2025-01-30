كويكب جديد قد يصطدم بالأرض في 2032: الإمارات تحذر
أعلن مركز الفلك الدولي في أبو ظبي عن اكتشاف كويكب جديد يحمل الرمز "2024 YR24"، والذي لديه أكبر فرصة للاصطدام بالأرض.
وقال الخبراء إنه قد يشكل "خطرا محتملا" عندما يمر بالقرب من الكوكب في عام 2032.
وقال محمد شوكت عودة مدير المركز الفلكي الدولي وعضو الشبكة الدولية للإنذار المبكر من الكويكبات، إن الكويكب اكتشف في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي من خلال تلسكوبات نظام أطلس، ويقدر قطره بين 40 و100 متر.
يبلغ طوله 40 مترًا، مما يعني أن حجمه قد يكون ضعف طول ملعب الكريكيت. وبقطر 100 متر، يمكنه تغطية ملعب كرة قدم بالكامل.
وعند اكتشافه، تم تصنيفه على مقياس تورينو للكويكبات التي قد تصطدم بالأرض بنسبة 1.2 في المائة - وهو أعلى تصنيف حتى الآن، متجاوزًا الكويكب أبوفيس، الذي تم استبعاد إمكانية اصطدامه بالأرض.
وقال عودة إن الكويكب 2024 YR4 اقترب من الأرض في 25 ديسمبر/كانون الأول، عندما كان على مسافة 829 ألف كيلومتر. ومن المتوقع أن يمر بالقرب من الأرض في 17 ديسمبر/كانون الأول 2028، مرة أخرى دون أن يشكل تهديدا، لكن مروره الثالث في 22 ديسمبر/كانون الأول 2032 قد يشكل خطرا محتملا.
وأوضح أن الكويكب رُصد لمدة 34 يوماً فقط، وأن سطوعه المنخفض حالياً يجعله هدفاً صعباً حتى للتلسكوبات الكبيرة، داعياً المراصد الفلكية إلى التركيز على رصد هذا الكويكب بشكل عاجل، إلا أن فرصة رصده بدقة ستكون أفضل في عام 2028.
أين سوف تتحطم؟
ويقترب الكويكب من الأرض في 22 ديسمبر/كانون الأول 2032، على مسافة 106 آلاف كيلومتر، بهامش خطأ يبلغ 1.6 مليون كيلومتر، بحسب البيانات المتاحة.
وأضاف التقرير أنه على هذه المسافة، قد يصطدم بالكوكب داخل شريط ضيق يمتد من غرب أميركا الوسطى، مروراً بشمال أميركا الجنوبية، ثم المحيط الأطلسي الأوسط وأجزاء من أفريقيا، وصولاً إلى الهند.
وتشير البيانات أيضًا إلى أن الضرر في حالة الاصطدام سيكون محليًا. ويشبه قطر الكويكب الكويكب الذي تسبب في حادثة تونغوسكا في سيبيريا عام 1908؛ حيث أدى انفجار نيزكي فوق المنطقة إلى تدمير حوالي 2000 كيلومتر مربع من الغابات واقتلاع أكثر من 80 مليون شجرة. وقدرت قوة الانفجار بما يعادل 10-15 ميغا طن من مادة تي إن تي.
ومن الجدير بالذكر أن مقياس تورينو يستخدم لتصنيف الأجرام السماوية بناءً على احتمال اصطدامها بالأرض ومدى شدة ذلك الاصطدام، ويتكون من 10 درجات، حيث يشير الرقم 10 إلى أعلى درجة خطورة.