كويكب جديد قد يصطدم بالأرض في 2032: الإمارات تحذر

وقال عودة إن الكويكب 2024 YR4 اقترب من الأرض في 25 ديسمبر/كانون الأول، عندما كان على مسافة 829 ألف كيلومتر. ومن المتوقع أن يمر بالقرب من الأرض في 17 ديسمبر/كانون الأول 2028، مرة أخرى دون أن يشكل تهديدا، لكن مروره الثالث في 22 ديسمبر/كانون الأول 2032 قد يشكل خطرا محتملا.