كويكب"جانيميد"العملاق يمنح سكان دبي مشاهدة نادرة

وأضاف: "بالنسبة لهواة الفلك في دبي، سيمكنكم رصد "جانيميد" بالتلسكوبات مع بداية المساء، حوالي الساعة 6:36 مساءً بتوقيت الإمارات، حيث سيرتفع 52 درجة فوق الأفق الشرقي مع غروب الشمس. وسيصل إلى أعلى نقطة له في السماء حوالي الساعة 9:12 مساءً، على ارتفاع 80 درجة فوق الأفق الجنوبي. وستُتاح لكم فرصة مراقبته حتى الساعة 2:03 صباحاً تقريباً، قبل أن يختفي تحت الأفق الغربي".