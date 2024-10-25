كويكب"جانيميد"العملاق يمنح سكان دبي مشاهدة نادرة
يقترب من كوكبنا خلال شهر أكتوبر الجاري كويكب ضخم بحجم مدينة، ومن المتوقع أن يبلغ أقرب نقطة له من الأرض يوم الأحد في السابع والعشرين من الشهر. ويُعرف هذا الكويكب باسم "جانيميد 1036"، ويُعد أحد أضخم الكويكبات القريبة من الأرض، حيث يبلغ قطره حوالي 37.7 كيلومتراً، ما يجعله بحجم مدينة هيوستن الأمريكية.
تُعرف الكويكبات بأنها أجسام صخرية صغيرة، ذات أشكال غير منتظمة، تدور حول الشمس، وتتركز بشكلٍ أساسي في حزام الكويكبات الواقع بين كوكبي المريخ والمشتري.
وسعياً لفهم طبيعة هذا الحدث وتداعياته المُحتملة على كوكبنا، تواصلت صحيفة "خليج تايمز" مع نخبة من خبراء الفلك في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي: "يدور "جانيميد" حول الشمس في رحلة تستغرق أربع سنوات، ما يعني أنه يزورنا مرة كل أربع سنوات على الأقل. لكن لا داعي للقلق، فهو يحافظ على مسافة آمنة تبلغ حوالي 51 مليون كيلومتر، وهي مسافة كبيرة جداً!".
وأكد خبراء الفلك في الدولة أن "جانيميد" ينتمي إلى عائلة كويكبات "آمور" القريبة من الأرض، ولكنهم طمأنوا الجميع بأن مداره، رغم اقترابه من مدار الأرض، إلا أنه لا يتقاطع معه إطلاقاً.
متى سنراه في سماء دبي؟
وطمأننا الدكتور "ساراث راج"، مدير المختبرات ومدير المشروع في محطة "أميتي دبي" للأقمار الصناعية و"أمي سات"، قائلاً: "لا داعي للقلق! المسافة بيننا وبين "جانيميد" كبيرة بما يكفي لنطمئِنّ أنه لن يصطدم بالأرض. بالعكس، هذا يعطينا فرصة مثالية لمراقبته! تخيلوا، في 27 أكتوبر، سيصل "جانيميد" إلى نقطة مقابلة للشمس بالنسبة لنا، مما سيجعله يبدو أكثر لمعاناً ويسهل رصده بالتلسكوبات، لكن للأسف، لن نتمكن من رؤيته بأعيننا المجردة".
وأضاف: "بالنسبة لهواة الفلك في دبي، سيمكنكم رصد "جانيميد" بالتلسكوبات مع بداية المساء، حوالي الساعة 6:36 مساءً بتوقيت الإمارات، حيث سيرتفع 52 درجة فوق الأفق الشرقي مع غروب الشمس. وسيصل إلى أعلى نقطة له في السماء حوالي الساعة 9:12 مساءً، على ارتفاع 80 درجة فوق الأفق الجنوبي. وستُتاح لكم فرصة مراقبته حتى الساعة 2:03 صباحاً تقريباً، قبل أن يختفي تحت الأفق الغربي".
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن اقتراب ستة كويكبات من كوكب الأرض في الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري.
ورغم أن هذه الكويكبات لا تُشكل أي خطر على كوكبنا، إلا أن اقترابها يُسلط الضوء على أهمية رصد وتتبع الأجسام القريبة من الأرض.
تُعدّ الكويكبات بقايا صخرية، تائهة في الفضاء منذ فجر نظامنا الشمسي، وذلك قبل حوالي 4.6 مليار سنة.
وهناك مبادرة فضائية رائدة في دولة الإمارات لاستكشاف عددٍ من الكويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي.
ويتخطى هذا البرنامج الطموح، الذي يحمل اسم "مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات"، مجرد الاكتشافات العلمية، ليُصبح محفزاً لنمو وتطوير قطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تُبحر وكالة الفضاء الأوروبية في أعماق نظامنا الشمسي، ساعيةً لفهم أصوله وتكوينه، وباحثةً عن أسرار نشأة الحياة في حزام الكويكبات.
هل المذنبات خطرة؟
ولا تقتصر مصادر الخطر على الكويكبات فحسب، فالمذنبات أيضاً قد تُشكل تهديداً لكوكبنا، وإن كان احتمال حدوث اصطدام كبير منخفضاً نسبياً. وتختلف المذنبات عن الكويكبات الصخرية والمعدنية في تركيبها، فهي تتكون من الجليد والغبار والصخور، وتسافر بسرعات أكبر من الكويكبات.
ولعلّ أشهر مثال على الانقراض الجماعي الذي تسببه الكويكبات هو انقراض الديناصورات قبل حوالي 66 مليون سنة.
أما في وقتنا الحالي، فأكبر مذنب يُزيّن سمائنا هو "190 بي/سويفت تتل" (109P/Swift-Tuttle)، الذي يبلغ قطره 26 كيلومتراً، أي ضعف حجم الجسم الذي يُعتقد أنه قضى على الديناصورات!
ورغم ضخامة حجمه، إلا أن هذا المذنب لا يشكل خطراً كبيراً على الأرض، فهو يمر بأقرب نقطة له من الشمس على مسافة 142.5 مليون كيلومتر كل 133 عاماً. ومن الطريف أنه هو المسؤول عن زخات شهب البرشاويات التي نستمتع بها كل عام!