"كولم ماكلولين" صورة جميلة لاتمحى في عيون الفائزين

وأضاف جوبال، الذي تحدث في وقت سابق لصحيفة خليج تايمز عن خططه الأولية للحصول على المال: "إن إرث ماكلولين لا يكمن فقط في نجاح سوق دبي الحرة، بل في حياة الناس الذين لمسهم والإلهام الذي تركه وراءه. وسوف يظل تأثيره محسوسًا لأجيال قادمة". وقال: "لدي الكثير من الأشياء التي يجب أن أفعلها في حياتي، بما في ذلك القيام بأعمال خيرية".