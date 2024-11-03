"كولم ماكلولين" صورة جميلة لاتمحى في عيون الفائزين
تدفقت الإشادات الوفيرة على الرجل الذي صنع حرفياً مئات الملايين في حياته. وقال الفائزون السابقون في سحوبات سوق دبي الحرة إنهم يعيشون الآن حياة أحلامهم، وحققوا أهدافهم، وتغيرت حياتهم بشكل إيجابي - بفضل "كولم ماكلولين".
توفي ماكلولين، الذي يُعتبر والد سوق دبي الحرة، يوم الأربعاء في المملكة المتحدة عن عمر يناهز 81 عاماً.
وأشاد قادة الصناعة بفطنة ماكلولين التجارية في بناء سوق دبي الحرة من الصفر؛ في حين أبدى الموظفون والعاملون والمسؤولون إعجابهم الشديد بمهاراته القيادية وكرمه.
بالنسبة للفائزين في حملة مليونير الألفية من سوق دبي الحرة، كانت رؤيته هي التي خلقت لهم الفرص لتحسين حياتهم.
"لقد كان الأمر أشبه بفقدان الأب"
لم تلتق "بايال هارنيك سينغ"، المقيمة في دبي والتي تنحدر من البنجاب، بمكلولين شخصياً، لكن بالنسبة لها كان رحيل ماكلولين بمثابة فقدان الأب الذي كان بمثابة معيل عظيم.
فازت سينغ بمليون دولار في مايو/أيار من هذا العام. وقالت لصحيفة خليج تايمز : "لقد أدى ذلك إلى تحسين حياتنا"، مضيفة: "لقد منحنا الفوز فرصة للتفكير في الاستثمار لامتلاك منزلنا الخاص هنا في دبي".
وأضافت سينغ، الذي يعد الهندي رقم 229 الذي فاز في حملة "مليونير الألفية" منذ إنشائها في عام 1999: "نحن مغتربون، وامتلاك منزل خاص بنا يساعدنا في تحقيق هدفنا على المدى الطويل بالبقاء في البلاد. وقد أصبح هذا ممكنًا الآن بفضل العائد المفاجئ الذي حصلنا عليه من السحب".
وأضافت: "عندما قرأت الخبر الذي نشرته صحيفة خليج تايمز عن وفاته (ماكلولين)، شعرت بالحزن الشديد، لأنني اعتبرته بمثابة الأب والعائل العظيم. ولولا القرعة التي خلقها، لما أصبح حلمنا بامتلاك منزل حقيقة".
"لقد شعرنا وكأننا عائلة"
أحد الفائزين بجائزة سوق دبي الحرة الذي كان لديه فقط كلمات طيبة لماكلولين هو "جودا أشوك جوبال"، الذي فاز أيضًا بمليون دولار في يناير/كانون الثاني من هذا العام.
وقال: "إن إرث ماكلولين عميق ودائم. وبصفته قائدًا صاحب رؤية، لم يقم بإعادة تعريف صناعة تجارة التجزئة في السفر فحسب، بل قام بتشكيلها إلى ما نعرفه اليوم. أصبحت سوق دبي الحرة تحت قيادته، مؤسسة رمزية مرادفة للجودة والابتكار والخدمة الاستثنائية، ووضعت معايير عالمية".
وقال جوبال: "لقد خلق دفئه ورعايته الحقيقية ثقافة في سوق دبي الحرة تشبه الأسرة - مكان حيث يتم تقدير كل فرد وتحفيزه وإلهامه"، مضيفًا: "لقد علمنا (ماكلولين) أن النجاح مبني على التفاني والنزاهة والسعي الدؤوب للتميز".
وأضاف جوبال: "على المستوى الشخصي، كان كوني جزءًا من سوق دبي الحرة تحت قيادته بمثابة تحول. القيم التي دافع عنها - العمل الجماعي والرحمة والمرونة - هي القيم التي أحملها في المستقبل - سواء في حياتي المهنية أو الشخصية.
وأضاف جوبال، الذي تحدث في وقت سابق لصحيفة خليج تايمز عن خططه الأولية للحصول على المال: "إن إرث ماكلولين لا يكمن فقط في نجاح سوق دبي الحرة، بل في حياة الناس الذين لمسهم والإلهام الذي تركه وراءه. وسوف يظل تأثيره محسوسًا لأجيال قادمة". وقال: "لدي الكثير من الأشياء التي يجب أن أفعلها في حياتي، بما في ذلك القيام بأعمال خيرية".
"لقد كان من السهل التعامل معه"
بالنسبة لـ"سانجاي لالا"، الذي تقاسم المليون دولار مع 53 مهاجرًا هنديًا وباكستانيًا وفلبينيًا في مارس/آذار من العام الماضي، كان أكبر ما استفاده هو رؤية ماكلولين في العمل. يعمل لالا في دناتا منذ عام 1994، وقال إنه شهد مدى تفاني ماكلولين في وظيفته.
"كان ودودًا للغاية ومتواضعًا. كنت أراه كل يوم تقريبًا - كان يركض ذهابًا وإيابًا - وكان الناس قادرين على الاقتراب منه بسهولة. كما كان يحب التحدث إلى الناس، بغض النظر عن مسمياتهم الوظيفية"، كما قالت لالا.
وأضاف لالا أنه وزملاءه ممتنون إلى الأبد لماكلولين ليس فقط للجائزة التي فازوا بها ولكن للإلهام الذي أظهره لهم في العمل.
كما أعرب "إروين د".، وهو فائز آخر في مسابقة دبي للذهب والمجوهرات ويبلغ من العمر 47 عامًا ومقيم في دبي منذ فترة طويلة وفاز مع تسعة من أصدقائه في أغسطس من العام الماضي، عن تعازيه. وقال: "نشعر بحزن عميق لوفاة رئيس دبي للذهب والمجوهرات السابق الموقر. نحن نحزن على خسارته، ولكن أكثر من ذلك، نحتفل بإرثه والتأثير العميق الذي أحدثه على حياتنا ومجتمعنا".
وأضاف: "باعتباري أحد الفائزين في سحب "دبي العطاء"، تأثرت عائلتي بشكل مباشر برؤيته وكرمه. لقد أثر التزامه بالتميز ودعم المجتمع على حياة عدد لا يحصى من الناس، بما في ذلك حياتنا، وسوف نتذكره بكل حب لتواضعه وتفانيه".