"كولد بلاي"ترفع أسعار تذاكر الطيران إلى أبوظبي 300%
يستعد عشاق فرقة "كولد بلاي" في جميع أنحاء العالم لخوض مغامرة العمر مع انطلاق جولتها العالمية "موسيقى الكرات" . وقد وصلت الإثارة إلى شواطئ الإمارات العربية المتحدة، حيث سيؤدي حفل الفرقة المرتقب في يناير 2025 إلى زيادة كبيرة في أسعار تذاكر الطيران. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة تصل إلى 300% للمسافرين من آسيا وأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
ونتيجة للطلب غير المسبوق، وبدلاً من عرض واحد فقط، ستقدم فرقة كولد بلاي الآن عروضاً لمدة أربع ليال متتالية في استاد مدينة زايد الرياضية الذي يتسع لـ 44,600 متفرج في 9 و11 و12 و14 يناير.
الطلب مرتفع في جميع أنحاء آسيا ودول الخليج
وبحسب خبراء السفر، تتمتع فرقة كولد بلاي بمتابعة كبيرة بين جيل الألفية والجيل Z، مع وجود معجبين من الهند وباكستان ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى حريصين بشكل خاص على حضور حفلات أبو ظبي.
وقال "شامشيد سي في"، المستشار الأول للسفر الخارجي في شركة "وايزفوكس" للسياحة: "نظرًا لقاعدة المعجبين الضخمة، فإن هذا الحماس يُظهر بالفعل التسرع في حجز الرحلات الجوية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران".
وأضاف شمشيد: "نفدت تذاكر كولدبلاي على الفور في الهند، كما أبدى المعجبون من مختلف أنحاء آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي حماسًا مماثلًا. وقد قام العديد منهم بالفعل بحجز تذاكرهم للعرض ويحجزون الآن الرحلات الجوية".
من المتوقع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران
وتتوقع وكالات السفر ارتفاع أسعار تذاكر السفر مع اقتراب موعد إقامة الحفلات الموسيقية، ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب من المناطق المجاورة إلى ارتفاع أسعار تذاكر السفر إلى الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف شمشيد: "تبلغ تكلفة الرحلات الجوية من مدن جنوب الهند إلى دبي حاليًا حوالي 450 درهمًا إماراتيًا في المتوسط، مع بقاء أسعار الرحلات ذهابًا وإيابًا كما هي تقريبًا. ومع ذلك، بدءًا من الأسبوع الثاني من يناير، تضاعفت هذه الأسعار بسبب زيادة الطلب".
وأشار "ليبين فارغيس"، مدير المبيعات في شركة روح للسياحة والسفر، إلى أن أسعار تذاكر الطيران سترتفع بشكل كبير في الأيام المقبلة. وقال: "سترتفع أسعار تذاكر الطيران من آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي بنحو 300% مع تخطيط الآلاف من المعجبين لزيارة الإمارات لحضور حفلات كولدبلاي. ولن تشهد الأسعار سوى زيادة طفيفة في الأسبوع الثاني من يناير، لكننا نتوقع ارتفاعاً كبيراً في الأسعار في الأسابيع المقبلة".
وكشف تحليل لصحيفة خليج تايمز أن سعر تذكرة الطيران الحالية من دبي إلى مومباي يبلغ نحو 400 درهم، بما في ذلك تذكرة ذهاب وعودة. ومع ذلك، في الأسبوع الثاني من يناير، انخفضت أسعار التذاكر من دبي إلى مومباي إلى نحو 380 درهم، لكن أسعار التذاكر من مومباي إلى دبي ارتفعت إلى أكثر من 800 درهم.
وبالمثل، يبلغ سعر تذكرة السفر الحالية من كراتشي إلى دبي نحو 500 درهم، مع سعر تذكرة العودة 350 درهم. ومع ذلك، خلال أيام الحفلات الموسيقية، تنخفض الأجرة من دبي إلى كراتشي إلى 300 درهم، بينما ترتفع أجرة السفر من كراتشي إلى دبي إلى أكثر من 800 درهم، مع نفاد جميع التذاكر تقريبًا.
وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، يبلغ متوسط أسعار الرحلات الجوية من الرياض وقطر والكويت إلى الإمارات العربية المتحدة حالياً نحو 300 درهم، لكن الأسعار خلال الأسبوع الثاني من يناير/كانون الثاني تصل إلى 500 درهم مع اقتراب موعد إقامة الحفلات. وقال فارغيز: "قد نتوقع ارتفاع الأسعار خلال بداية الشهر المقبل".
ومن المتوقع أن يساهم تدفق الزوار إلى أبوظبي في تعزيز قطاع السياحة والقطاعات ذات الصلة مثل الضيافة وتجارة التجزئة، مع تدفق آلاف المشجعين إلى أبوظبي.
ويوصي وكلاء السفر بحجز الرحلات الجوية والإقامة مقدمًا لتجنب ارتفاع الأسعار في اللحظات الأخيرة. وقال فارغيز: "يجب على المعجبين الذين أحضروا تذاكر الحفل حجز رحلاتهم لتجنب دفع أسعار مرتفعة أو قد يواجهون عدم توفرها".