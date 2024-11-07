"كولد بلاي"ترفع أسعار تذاكر الطيران إلى أبوظبي 300%

وكشف تحليل لصحيفة خليج تايمز أن سعر تذكرة الطيران الحالية من دبي إلى مومباي يبلغ نحو 400 درهم، بما في ذلك تذكرة ذهاب وعودة. ومع ذلك، في الأسبوع الثاني من يناير، انخفضت أسعار التذاكر من دبي إلى مومباي إلى نحو 380 درهم، لكن أسعار التذاكر من مومباي إلى دبي ارتفعت إلى أكثر من 800 درهم.