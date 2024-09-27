"كولدبلاي" تضيف عرضاً رابعاً لعشاقها في الإمارات

حصل عشاق فرقة "كولد بلاي" في الإمارات على فرصة إضافية لمشاهدة الفرقة الحائزة على جائزة "جرامي" مباشرة، حيث تمت إضافة عرض رابع إلى جدول عروض الفرقة في أبوظبي.

,تم الإعلان عن إضافة العرض الرابع في بداية اليوم الجمعة، كتذكير لمن هم في قائمة الانتظار لشراء التذاكر.

وستقدم فرقة "كولد بلاي" عرضاً إضافياً يوم 9 يناير 2025، إلى جانب العروض المقررة في 11 و12 و14 يناير.