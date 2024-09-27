الإمارات
"كولدبلاي" تضيف عرضاً رابعاً لعشاقها في الإمارات
ستقدم الفرقة عرضاً إضافياً يوم 9 يناير 2025 إلى جانب العروض المقررة في 11 و12 و14 يناير.
حصل عشاق فرقة "كولد بلاي" في الإمارات على فرصة إضافية لمشاهدة الفرقة الحائزة على جائزة "جرامي" مباشرة، حيث تمت إضافة عرض رابع إلى جدول عروض الفرقة في أبوظبي.
,تم الإعلان عن إضافة العرض الرابع في بداية اليوم الجمعة، كتذكير لمن هم في قائمة الانتظار لشراء التذاكر.
وستقدم فرقة "كولد بلاي" عرضاً إضافياً يوم 9 يناير 2025، إلى جانب العروض المقررة في 11 و12 و14 يناير.