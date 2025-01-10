"كولدبلاي" تحتفل مع زوجين بإعلان جنس مولودهما
الآن يعلم آلاف من عشاق فرقة كولدبلاي أن نور نجيب وزوجها أحمد أبو شحادة سيرزقان بمولودة أنثى خلال بضعة أشهر. كانت لحظة إعلانهما عن جنس المولود واحدة من أكثر اللحظات المؤثرة في أول حفل لفرقة الروك البريطانية في أبو ظبي مساء الخميس الماضي.
ولكن بالنسبة للزوجين العربيين، كان الأمر أكثر من مجرد إعلان عن جنس الطفل. وقالت نور لصحيفة الخليج تايمز: "كان الأمر مزيجاً من العديد من الأحداث السعيدة التي لم نتمكن من الاحتفال بها".
كان من المفترض أن يحتفل نور وأحمد بزفافهما في 20 مارس 2020، لكن بسبب جائحة كوفيد-19، لم يتمكنا من ذلك. كانت تلك الليلة في ملعب مدينة زايد الرياضية هي طريقة القدر لتحقيق لحظتهما الخاصة.
قالت نور: "كانت أغنية "سماء مليئة بالنجوم" (Sky Full of Stars) لفرقة كولدبلاي هي أغنية زفافنا، وكان من المدهش الاستماع إليها على الهواء مباشرة أمس".
طفلتهم الثانية
وكانت لحظة الكشف عن جنس الطفل لا تُنسى. الزوجان المقيمان في دبي كانا يأملان في الأفضل فقط، بينما رفعا لافتتهما A3 عالياً وسط بحر لا ينتهي من الجماهير.
"ساعدنا في الكشف عن جنس طفلنا من فضلك؟" هذا ما جاء في اللافتة الشهيرة التي تحمل اسم مغنية فرقة الروك.
نور قالت إنها "تصوَّرت" تلك اللحظة: "وصلنا باكرين جداً لضمان الحصول على مكان في الصف الأول. كنت أخطط لأن أقوم بالمحاولة في الحفل، وأتمنى أن يجعل كريس اللحظة مميزة."
وتذكرت الوافدة المصرية العراقية كيف "صرخ" الحشد معهم حتى يتمكن كريس من ملاحظة الرسالة المكتوبة على الملصق بحجم A3، وعندما فعل ذلك أخيراً، كانت هي وزوجها الأردني في قمة السعادة.
عزف كريس على جيتاره وغنى سؤاله للزوجين: "إذن، هل أنت حامل بولد أم فتاة؟"
هتف قائلاً "فتاة!" واحتفل معهم عندما أجابت نور على السؤال، مما أثار دهشة زوجها الذي لم يكن يعرف جنس طفلهما حتى تلك اللحظة.
إليكم مقطع فيديو نشرته "فيزيت أبوظبي":
قالت نور، وهي حامل في الأسبوع العشرين: "كنا في غاية السعادة والمشاعر تغمرنا. لقد هنأنا الناس أثناء الحفل وبعده. كنا سعداء للغاية بمشاركة هذه اللحظة مع الآلاف من الناس".
وستكون طفلتهما الثانية هي طفلتهما السعيدة والأخت الصغيرة لابنتهما إيفا البالغة من العمر عامين.
انتظر الزوجان في طابور لمدة ثلاثة أيام متتالية قبل أن يحصلا على تذاكر الحفل. كان الانتظار الطويل يستحق ذلك.
"كانت ليلة لن ننساها أبداً"، قالت نور.