"كولدبلاي" تحتفل مع زوجين بإعلان جنس مولودهما

كان من المفترض أن يحتفل نور وأحمد بزفافهما في 20 مارس 2020، لكن بسبب جائحة كوفيد-19، لم يتمكنا من ذلك. كانت تلك الليلة في ملعب مدينة زايد الرياضية هي طريقة القدر لتحقيق لحظتهما الخاصة.