"كولدبلاي"بأبوظبي: تعليمات الدخول والمواصلات للحضور
تفتح مناطق المشجعين لحفلات فرقة الروك البريطانية "كولد بلاي" في أبوظبي أبوابها أمام جميع الحضور في الساعة 3 مساءً، ويبدأ الدخول العام إلى استاد مدينة زايد الرياضية في الساعة 5 مساءً.
وحث المنظمون المشجعين على الحضور مبكراً لأن الموعد النهائي للدخول هو الساعة 8.30 مساءً.
وتأتي الفرقة إلى الإمارات العربية المتحدة ضمن جولتها العالمية "موسيقى الكرات"، حيث ستقدم عروضها في أبو ظبي أيام 9 و11 و12 و14 يناير.
ولن تتوفر مواقف للسيارات في الملعب أو على الطرق المحيطة. ونشجع المشجعين على استخدام خدمة الحافلات المجانية للوصول إلى الملعب.
بالنسبة للمشجعين القادمين من دبي، ستنطلق حافلات النقل من إكسبو سيتي دبي اعتبارًا من الساعة 12:50 ظهرًا. وفي أبوظبي، ستنطلق الحافلات من الشهامة وساس النخل والراحة ونيشن تاورز اعتبارًا من الساعة 1:57 ظهرًا. وستتوفر مقاعد الحافلات من إكسبو سيتي دبي والشهامة على أساس أسبقية الحضور عبر Ticketmaster.
وسيتم توفير حافلات العودة إلى جميع نقاط المغادرة بعد الحفل.
وقال المنظمون يوم الأحد: "نظراً لأن هذه العروض قد بيعت بالكامل، يجب على الحضور التأكد من تنزيل تذاكرهم وحفظها على هواتفهم المحمولة عبر Ticketmaster. ستكون التذاكر القابلة للمسح متاحة قبل 72 ساعة من الحدث. تحتوي كل تذكرة على رمز QR فريد، ولن يُسمح بالدخول إلا من خلال البوابة المخصصة المدرجة على التذكرة".
لن تكون التذاكر متاحة للشراء في مكان إقامة المباراة، ويُنصح المشجعون بشدة بتجنب البائعين غير المرخصين لتجنب خطر الحصول على تذاكر مزورة.
وستبدأ الأمسية بعرض مثير للفنان الفرنسي شون، فنان الهيب هوب الحديث، في الساعة 6 مساءً، يليه إليانا، المغنية وكاتبة الأغاني الفلسطينية المعروفة بمزجها الفريد بين الموسيقى العربية والبوب، في الساعة 6.30 مساءً. سيبدأ عرض كولدبلاي في الساعة 7.45 مساءً، حيث سيصعدون على المسرح لعرض لا يُنسى يضم مجموعة من أغانيهم الناجحة، إلى جانب العناصر البصرية المذهلة التي تميز جولتهم العالمية "موسيقى الكرات".
لن يُسمح للأطفال دون سن الخامسة بحضور الفعالية، ويجب أن يكون أي شخص أقل من 14 عامًا برفقة شخص بالغ يبلغ من العمر 21 عامًا أو أكثر. "بالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح لمن هم دون سن 14 عامًا بالدخول إلى منطقة الوقوف في الملعب. يتم تشجيع الحضور على السفر بخفة، حيث لن يُسمح إلا للحقائب الصغيرة (لا يزيد حجمها عن A4) بالدخول إلى المكان. الحفلات الموسيقية لا تُقام نقدًا، لذا يجب على المشجعين إحضار بطاقات الائتمان/الخصم الخاصة بهم أو استخدام خيارات الدفع عبر الهاتف المحمول."