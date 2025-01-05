"كولدبلاي"بأبوظبي: تعليمات الدخول والمواصلات للحضور

لن يُسمح للأطفال دون سن الخامسة بحضور الفعالية، ويجب أن يكون أي شخص أقل من 14 عامًا برفقة شخص بالغ يبلغ من العمر 21 عامًا أو أكثر. "بالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح لمن هم دون سن 14 عامًا بالدخول إلى منطقة الوقوف في الملعب. يتم تشجيع الحضور على السفر بخفة، حيث لن يُسمح إلا للحقائب الصغيرة (لا يزيد حجمها عن A4) بالدخول إلى المكان. الحفلات الموسيقية لا تُقام نقدًا، لذا يجب على المشجعين إحضار بطاقات الائتمان/الخصم الخاصة بهم أو استخدام خيارات الدفع عبر الهاتف المحمول."