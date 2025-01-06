كورنيش الممزر الجديد: شاطئ للسيدات وسباحة ليلية ومساحات خضراء

ويعد التصميم المبتكر لمسارات الجري والمشي وركوب الدراجات التي تربط بين شاطئ خور الممزر وحديقة الممزر الأول من نوعه في المنطقة، حيث يوفر تقارباً بين مسارات الشاطئ ومناطق الحدائق، كما ستضم هذه المسارات مساحات خضراء مصممة وفقاً لأعلى معايير المناظر الطبيعية الجمالية.