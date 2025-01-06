كورنيش الممزر الجديد: شاطئ للسيدات وسباحة ليلية ومساحات خضراء
شاطئ عام مخصص للسيدات مع مرافق للسباحة الليلية، ونادي رياضي، ومناطق لعب للأطفال، ومسارات للجري والمشي وركوب الدراجات - هذه بعض ميزات شاطئ كورنيش الممزر القادم الذي سيمتد على مساحة 125 ألف متر مربع بعرض 80 متراً.
في حين اكتمل ما يقرب من نصف المرحلة الأولى من مشروع تطوير شاطئ الممزر، منحت بلدية دبي الآن عقد المرحلة الثانية التي ستركز على تطوير الواجهة البحرية في كورنيش الممزر.
ومن المتوقع أن تكتمل المرحلتان من المشروع بحلول نهاية عام 2025 بتكلفة تقدر بنحو 400 مليون درهم.
تصميم جديد
ويعد التصميم المبتكر لمسارات الجري والمشي وركوب الدراجات التي تربط بين شاطئ خور الممزر وحديقة الممزر الأول من نوعه في المنطقة، حيث يوفر تقارباً بين مسارات الشاطئ ومناطق الحدائق، كما ستضم هذه المسارات مساحات خضراء مصممة وفقاً لأعلى معايير المناظر الطبيعية الجمالية.
وتشمل المرافق الأخرى منطقة بمساحة 5000 متر مربع للأحداث والأنشطة الموسمية ومنطقة للتزلج على الألواح بمساحة 2000 متر مربع.
وسيتم أيضًا توفير الخدمات الذكية، بما في ذلك أنظمة المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات الإنقاذ من الغرق، وأدوات إدارة الحشود، وخزائن الأمتعة الذكية.
وقال بدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "يعكس هذا المشروع التزامنا بإنشاء بنية تحتية مبتكرة ومستدامة تتوافق مع طموحات دبي المستقبلية، وتعزز مكانتها الرائدة في مختلف القطاعات الحيوية، وتدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33".
المرحلة الأولى تقترب من منتصف الطريق
وقد وصلت نسبة إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، الذي بدأ العمل فيه في يونيو/حزيران من العام الماضي، إلى 45%.
تبلغ مساحة الشاطئ 275 ألف متر مربع، ويتراوح عرضه بين 30 متراً و90 متراً في نقاط مختلفة. ويتضمن المشروع إنشاء جسر عائم للمشاة بطول 200 متر لربط ضفتي الخور، مما يضمن سهولة الوصول للجمهور.
ويضم أيضًا شاطئًا للسباحة الليلية بطول 300 متر مصمم ليكون متاحًا لأصحاب الهمم، إلى جانب ممشى بطول 5 كيلومترات ومسارات مخصصة للجري وركوب الدراجات على طول الشاطئ.