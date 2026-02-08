"كهرباء دبي" و"شات جي بي تي".. شراكة ذكية لخدمة السكان

يمكن لسكان دبي إجراء استفسارات الفواتير وتفاصيل الحساب وخدمات الفوترة وغيرها من الخدمات التي تقدمها هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عبر "شات جي بي تي" مع تزايد تبني الذكاء الاصطناعي في البلاد.

وقال مزود الخدمات في دبي يوم الأحد إن عملاءه يمكنهم أيضًا طلب دعم الحساب، والوصول إلى مواقع شواحن السيارات الكهربائية الخضراء والاتجاهات إلى أقرب محطة، بالإضافة إلى معلومات حول مواقع مراكز سعادة المتعاملين، وساعات العمل وقنوات الاتصال عبر ChatGPT.

قالت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) إنها أول جهة حكومية وأول مرفق خدمات في العالم يقدم خدماته عبر منصات الذكاء الاصطناعي.