"كهرباء دبي" و"شات جي بي تي".. شراكة ذكية لخدمة السكان

يمكن لسكان دبي إجراء استفسارات الفواتير وتفاصيل الحساب وخدمات الفوترة وغيرها من الخدمات التي تقدمها هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عبر "شات جي بي تي" مع تزايد تبني الذكاء الاصطناعي في البلاد.
وقال مزود الخدمات في دبي يوم الأحد إن عملاءه يمكنهم أيضًا طلب دعم الحساب، والوصول إلى مواقع شواحن السيارات الكهربائية الخضراء والاتجاهات إلى أقرب محطة، بالإضافة إلى معلومات حول مواقع مراكز سعادة المتعاملين، وساعات العمل وقنوات الاتصال عبر ChatGPT.
قالت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) إنها أول جهة حكومية وأول مرفق خدمات في العالم يقدم خدماته عبر منصات الذكاء الاصطناعي.
وقالت إنه سيتم تقديم خدمات إضافية تدريجياً، بما يتماشى مع إطار عملها للحوكمة والأمن والخصوصية.
قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، إنهم يتقدمون بخطى ثابتة لتأسيس الشركة المدرجة في دبي كأول مرفق خدمات في العالم يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
“يشهد العالم اليوم تحولاً جوهرياً في سلوك المتعاملين، حيث أصبحت منصات الذكاء الاصطناعي قناة أساسية للتفاعل مع الجهات الحكومية والخدمية. إن إطلاق خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عبر دليل تطبيقات ChatGPT يعزز دورنا في تبني الحلول الذكية المتقدمة وتقديم خدمات مرنة واستباقية وآمنة تعزز جودة الحياة وتوفر تجربة سلسة للمتعاملين، مع دعم مكانة دبي كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي والابتكار المستدام،” قال.
“تعد مبادرة ‘خدمات تكامل وتشغيل الذكاء الاصطناعي’ خطوة محورية في رحلتنا لإعادة تشكيل الخدمات الحكومية في عصر الذكاء الاصطناعي، والانتقال من نماذج التفاعل الرقمي التقليدية إلى نظام خدمة شامل متكامل مع منصات الذكاء الاصطناعي العالمية. وهذا يتيح الوصول المباشر إلى خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) من خلال منصات تفاعلية ذكية، بما في ذلك واجهات المحادثة الطبيعية مثل ChatGPT وأنظمة الوكلاء المتعددين،” أضاف الطاير.
يستمر تبني الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة في التسارع، حيث أفادت OpenAI العام الماضي أن قاعدة مستخدميها في البلاد تضاعفت ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وقالت إن حوالي 60 بالمائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا ونصف الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عامًا يستخدمون ChatGPT كل أسبوع.