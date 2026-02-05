"كهرباء دبي" ..مهندس ذكاء اصطناعي لرفع كفاءة الشبكة وخفض النفقات

سيبدأ 'مهندس افتراضي' العمل في هيئة كهرباء ومياه دبي في يونيو 2026. وقد تم الإعلان عن ذلك كأحدث مبادرة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال كلمة رئيسية في القمة العالمية للحكومات.
ال'مهندس' هو نظام ذكاء اصطناعي متطور مصمم لمراقبة وتحسين أداء أصول توليد الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، مما يمثل حقبة جديدة من التكنولوجيا الذكية في قطاع الطاقة.
المهندس، الذي من المتوقع أن يبدأ العمل بحلول عام 2026، سيعمل كخبير متمرس، يقدم تنبيهات تنبؤية، وتحليل الأسباب الجذرية، وتوصيات لتحسين الأداء.
سيستفيد النظام من التعلم الآلي لتحليل كميات هائلة من البيانات من محطات توليد الطاقة التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، مما يتيح الصيانة الاستباقية وتحسين الكفاءة التشغيلية. وسيساهم ذلك في تقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز موثوقية شبكة الطاقة.
يأتي هذا الإعلان كجزء من استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي الأوسع لدمج الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها، من الإنتاج إلى النقل والتوزيع. تلتزم الهيئة بجعل هيئة كهرباء ومياه دبي أول مرفق في العالم يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي.
خلال الكلمة، سلط المسؤول الضوء أيضاً على إنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي الأخرى الهامة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم.
يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الألواح الشمسية، والتنبؤ بإنتاج الطاقة، وتحسين تخزين الطاقة.
تتصدر الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، ديوا الرقمية، هذه الابتكارات، بمبادرات مثل أكبر مركز بيانات أخضر في العالم والموظف الافتراضي "رمّاس"، الذي أجاب بالفعل على أكثر من 12 مليون استفسار من العملاء.
أكدت الكلمة على ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مستشهدة بتقارير من مايكروسوفت وأوكسفورد إنسايتس التي تصنف الإمارات الأولى عالمياً في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ومن بين الدول الرائدة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لعام 2025.
كما ذكر المسؤول التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بتحقيق أهداف الحياد المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2050، وتحقيق 100% من الطاقة النظيفة، وجعل دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والذكاء الاصطناعي، تماشياً مع رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة.