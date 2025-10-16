"كهرباء دبي": حلول بالذكاء الاصطناعي لترشيد الاستهلاك

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) نسخة محدثة من برنامج الحياة الذكية، الذي يتيح للمستهلكين معرفة ما إذا كانوا يستهلكون الكهرباء والمياه أكثر أو أقل من جيرانهم.

وقال الدكتور علي راشد بن غيث السويدي، الرئيس التنفيذي للابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي، لصحيفة "خليج تايمز" في مقابلة أجريت معه خلال معرض جيتكس العالمي 2025، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي: "أطلقنا برنامج الحياة الذكية 1.5. بالاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي، سيُسجِّل البرنامج استهلاككم ويُقارنه باستهلاك أحيائكم، ويُقدِّم لكم توصيات ونصائح حول كيفية ترشيد الاستهلاك للوصول إلى نفس المستوى المُعتاد في حيكم. هذه التوصيات مُصمَّمة خصيصًا لكم حول كيفية ترشيد استهلاككم من المياه أو الكهرباء".

وأضاف أنه بإمكان المتعاملين الدخول على تطبيق ديوا للاطلاع على بيانات استهلاكهم من الخدمات والمناطق التي يسكنون فيها.

بهدف رفع مستوى الوعي ومشاركة النصائح والتوصيات حول كيفية ترشيد الاستهلاك، تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بإرسال رسائل إلى السكان عبر تطبيقها، ومنصاتها الإعلامية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من الخدمات.

إذا كنت من مستخدمي تطبيق ديوا الدائمين، فستظهر لك رسالة منبثقة تُخبرك برغبتك في تلقي نصائح حول ترشيد الاستهلاك. كما ستكون هذه تجربة تعليمية ممتعة للأطفال بأسلوب تفاعلي.

وأضاف أن "الأمر المهم هو أن النسخة المحدثة من برنامج الحياة الذكية ستظهر أيضاً البصمة الكربونية للمستهلك".

وتعرض هيئة كهرباء ومياه دبي أحدث التقنيات في معرض جيتكس للتكنولوجيا العالمي الذي يستمر خمسة أيام، مع التركيز بشكل أساسي على استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالاتها - العملاء والحكومة والشركاء الآخرين.

وقالت عائشة الظهوري، نائب المدير الأول للذكاء الاصطناعي في هيئة كهرباء ومياه دبي، إن البيانات لن تظهر بيانات المرافق الخاصة بالجار المجاور، أو العقارات ذات الحجم نفسه في المنطقة المجاورة.

وأضافت أن هيئة كهرباء ومياه دبي تهدف إلى تعزيز حلول الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة وتحليلات البيانات التفصيلية لمساعدة العملاء على فهم استهلاكهم لنظامهم البيئي والمياه بشكل أفضل.

يُعزز هذا قدرة المتعاملين على مراقبة الاستهلاك، وتحسين الكفاءة، واتخاذ قرارات مدروسة. علاوة على ذلك، تُعدّ هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة خدماتية في الشرق الأوسط تتبنى مثل هذه الحلول لخدمة متعامليها. سيُزوّد هذا الحل المُعتمد على الذكاء الاصطناعي المتعاملين السكنيين الذين يستخدمون نظام "افعل كما أفعل"، مُقدّمًا برنامجًا ورؤى مُفصّلة حول أنماط استهلاكهم للكهرباء والمياه، ونصائح شخصية، وخططًا مُخصصة لتحسين الكفاءة. كما سيساعد هذا المتعاملين على اتخاذ خطوات فعّالة نحو نمط حياة أكثر فعالية واستدامة، وفقًا لما ذكرته على هامش معرض جيتكس 2025.