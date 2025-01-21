"كن معلماً" في أبوظبي تفتح الباب للمعلمين الجدد

وبعد عملية اختيار دقيقة، ستتكفل دائرة التعليم والمعرفة برعاية المجموعة الأولى المكونة من 125 مرشحاً للانضمام إلى برنامج تدريبي مكثف لمدة عام واحد، بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي الرائدة، بما في ذلك جامعة أبوظبي، وجامعة العين، وكلية الإمارات للتعليم المتقدم، التي تمتلك فروعاً في أبوظبي والعين.