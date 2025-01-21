"كن معلماً" في أبوظبي تفتح الباب للمعلمين الجدد
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مبادرة "كن معلماً"، وهي المبادرة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، والتي تتيح للمواطنين والمقيمين من مختلف القطاعات فرصة دخول المجال التعليمي بعد الحصول على دبلوم الدراسات العليا المعتمد في التربية لمدّة عام واحد.
وتهدف مبادرة "كن معلماً" إلى سد الفجوة بين النظرية والتطبيق من خلال تعزيز التنوع بين المعلمين. وبالاستفادة من الخبرات والرؤى المتنوعة من مختلف المجالات، تسعى المبادرة إلى إثراء الفصول الدراسية، وإثارة الفضول، وتعزيز التعلم التطبيقي من خلال جلب وجهات نظر واقعية للطلاب.
معايير التأهيل
ويجب أن يتمتع المتقدمون المهتمون بمهارات تواصل ممتازة وشغف بمشاركة المعرفة. تشترط الأهلية أن يكون المتقدمون في سن 25 عاماً أو أكبر وحاصلين على درجة البكالوريوس في أي مجال من جامعة معتمدة.
عملية الاختيار
وبعد عملية اختيار دقيقة، ستتكفل دائرة التعليم والمعرفة برعاية المجموعة الأولى المكونة من 125 مرشحاً للانضمام إلى برنامج تدريبي مكثف لمدة عام واحد، بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي الرائدة، بما في ذلك جامعة أبوظبي، وجامعة العين، وكلية الإمارات للتعليم المتقدم، التي تمتلك فروعاً في أبوظبي والعين.
وسيتم توظيف الخريجين الناجحين في المدارس الخاصة في جميع أنحاء أبوظبي.
وتم تصميم منهج البرنامج لتزويد المعلمين المستقبليين بالمعرفة، والمهارات، والأدوات اللازمة للتدريس الحديث. سيتعلم المشاركون كيفية تطوير خطط تعليمية فعالة وأنشطة مخصصة لتحسين تجارب التعلم وإنشاء أدوات تقييم فعالة.
وتركز الشهادة على إدارة الفصول الدراسية، والقيادة، واستراتيجيات الاتصال لتعزيز بيئة تعليمية نشطة ومزدهرة.
كما سيستكشف المشاركون أساليب التدريس المبتكرة وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين تأثير التدريس بشكل مستمر. وسيخرج الخريجون بأساس قوي في الاستراتيجيات التربوية وتقنيات تحفيز الطلاب والقدرة على التكيّف مع الاحتياجات التعليمية المتنوعة.
للتقدم للوظيفة والحصول على مزيد من التفاصيل، قم بزيارة: apply.adek.ae.