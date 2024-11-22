كنوز قرآنية نادرة في "الحروف الخالدة" بالشارقة

من النص الحجازي الذي يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن السابع إلى نسخة من القرآن الكريم اكتملت بعد أشهر قليلة من الفتح العثماني لبغداد عام 1638، تعد هذه المخطوطات النادرة التي لا تقدر بثمن من بين 81 كنزاً لم يسبق رؤيتها من قبل معروضة الآن في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية.