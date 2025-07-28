كنوز على رفوف الذكريات: شغف الإماراتيين بجمع الأوراق النقدية القديمة وحكاياتها التاريخية

قبل فترة ليست ببعيدة، وقفت عائشة مطر عند كاونتر الدفع في أحد الأسواق الكبرى المزدحمة في دبي وسألت الكاشير سؤالاً لم يكن يتوقعه: "هل لديكم الورقة النقدية القديمة من فئة 20 درهم؟"

من الأوراق النقدية المتلاشية التي كانت فئة الدرهم الواحد الورقية، إلى فئات الـ5 و10 دراهم القديمة التي توقفت عن التداول، تتجمع مجموعة متزايدة من الناس في الإمارات لتحفظ هذه العملات الورقية التي بدأت تختفي من التداول اليومي. فبعضهم يجمعها لأسباب عاطفية ونقص الهوية الثقافية، وآخرون يرون فيها قيمة استثمارية، ويشارك كثيرون في تبادل هذه العملات ضمن شبكة صغيرة ومتخصصة.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تسأل فيها عائشة. فقد قضت الأشهر الماضية وهي تتجول في محلات البقالة الصغيرة ومتاجر تعتمد بشكل كبير على النقد في المدينة، آملةً أن تجد نسخة ورقية من ورقة 20 درهم ذات اللون الأخضر التي أُخرجت من التداول في أوائل الألفينيات. "ليس من المستحيل العثور عليها، لكنها تصبح أقل توفراً تدريجياً"، قالت عائشة.

بالنسبة لعائشة، لا تقتصر قيمة الورقة النقدية على كونها وسيلة دفع فقط، بل هي ارتباط بالماضي. "هذه كانت الورقة التي نشأنا عليها. لونها، ملمس ورقها... مختلف عن النسخ الجديدة"، أضافت. وهي جزء من مجموعة صغيرة لكنها متزايدة من السكان الذين يجمعون أوراق النقد الإماراتية التي توقفت عن التداول، محافظين بذلك على ورق نقدي يختفي بهدوء من التداول.

وقد أضافت مؤخراً قطعة نادرة أخرى إلى مجموعتها، وهي لفة كاملة من قطع الـ10 فلس، "وجدتها بالصدفة، وما زالت مختومة. هذه الفئة بالكاد تظهر الآن"، قالت ذلك معبرة عن أهمية المحافظة على ما يختفي.

أكثر من مجرد مال

من ورقة الـ5 والـ10 دراهم الحمراء والزرقاء الأصلية، إلى ورقة 200 درهم البرتقالية التي لم تدم طويلاً، يتعقب هواة الجمع في مختلف أنحاء الدولة تلك الأوراق القديمة التي كانت جزءًا من الحياة اليومية. بينما يجمع البعض لأسباب عاطفية، يرى آخرون القيمة كمصدر استثماري أو محاولة للحفاظ على جزء من التاريخ الوطني.

قال أحمد ر. المقيم في دبي والذي يمارس جمع العملات منذ خمسة أعوام: "الناس لا يدركون كم من هذه الأوراق قد اختفى. يعتقدون أن القديمة ليست مميزة، لكن التصاميم قد تغيرت وبعضها أُوقف تداوله تماماً".

من أكثر العملات الندرة لديه ورقة درهم واحد ورقية تعود إلى سبعينيات القرن الماضي. "الورقة باهتة الآن، لكنني أحتفظ بها في غلاف واقٍ، لا ترى هذه الأوراق بعد الآن. معظم الناس لم يكونوا يعرفون أنه كان هناك نسخة ورقية من الدرهم الواحد."

أحد أندر الأوراق النقدية هو ورقة الـ200 درهم البرتقالية الأصلية التي أصدرت عام 1989. لونها وتصميمها الفريد جعلاها بارزة، لكنها أيضًا كانت هدفًا للكثير من التزوير.

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