كنوز صينية نادرة في رأس الخيمة.. اكتشافات أثرية تعيد رسم ملامح التاريخ المشترك

تكشف قطع أثرية خزفية نادرة جلبت إلى رأس الخيمة بواسطة رحلات ملكية صينية خلال عهد أسرة مينغ، عن ضوء جديد على قرون من التبادلات الثقافية والتجارية بين الصين والعالم العربي.
سلطت أو بوقيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية’ية في دبي والإمارات الشمالية، الضوء على هذا الاكتشاف خلال حديثها على هامش احتفالات مهرجان الربيع في رأس الخيمة.
تم الكشف عن القطع الأثرية من خلال بعثة أثرية مشتركة تضم متحف القصر في بكين، والمتحف الوطني في رأس الخيمة، وجامعة ديوك في المملكة المتحدة. وتقدم هذه القطع أدلة ملموسة على طريق الحرير البحري، مبينة كيف ربطت الأساطيل الصينية الصين بالعالم العربي قبل قرون.
قالت أو: “تسمح لنا هذه الاكتشافات بتتبع علاقاتنا لعدة مئات من السنين، مبينة كيف جمعت التجارة والاستكشاف والتبادل الثقافي حضاراتنا معًا.” ووصفت التعاون بأنه رمز قوي للصداقة والعمل الجماعي والتراث المشترك.
تنعكس هذه الروابط التاريخية اليوم في التفاعل الاقتصادي المتزايد لرأس الخيمة مع الصين. قال برنت أندرسون، الرئيس التنفيذي التجاري لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة (RAKTDA)، إن الإمارة تشهد زيادة كبيرة في الشركات الصينية التي تدخل عبر المنطقة الاقتصادية برأس الخيمة (RAKEZ). وأشار: “نحن نعمل بشكل وثيق جدًا مع هواوي، خاصة من خلال مؤتمر هواوي للمطورين، الذي يجلب الشركات الصينية إلى رأس الخيمة لاستكشاف فرص جديدة.”
يمتد الاستثمار الصيني ليشمل التكنولوجيا والهندسة والبناء وتصنيع السيارات والسياحة. تستكشف العديد من شركات السفر الكبرى فرصًا لتطوير المنتجعات والفنادق والمطاعم وتجارب الزوار في الإمارة. كما سلط أندرسون الضوء على التعاون في التقنيات المتقدمة والتنمية الصناعية، موضحًا أن تبادل المعرفة بين الشركات الصينية والإماراتية يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
في غضون ذلك، يجري العمل على استكشاف رحلات جوية مباشرة إلى الصين من مطار رأس الخيمة الدولي، مما قد يعزز السياحة ويوسع التجارة الثنائية.
مضيفًا بعدًا ثقافيًا نابضًا بالحياة لهذه الروابط التاريخية والاقتصادية، أقيم مهرجان الربيع يوم الاثنين، 26 يناير 2026، في الجامعة الأمريكية برأس الخيمة. وقد نُظم الحدث من قبل القنصلية الصينية بالتعاون مع حكومة رأس الخيمة، وكان جزءًا من احتفال على مستوى الإمارات بطريق الحرير والثقافة الصينية.
انغمس الحضور في تجربة ثقافية غنية. شاهدوا فن إتيكيت تقديم الشاي الصيني الرشيق وشاركوا في الحرف اليدوية التقليدية، بما في ذلك صناعة دبابيس الشعر من عرق اللؤلؤ، وقص الورق، وصناعة المراوح المطلية بالورنيش. استمتع الحضور بتجربة ارتداء الهانفو، واستكشاف الخط والرسم الصينيين، ومشاهدة عرض مسرحي قصير أعاد إحياء التجمعات الأنيقة على طول طريق الحرير.
عبر عماد، طالب الهندسة الميكانيكية من جنوب أفريقيا الذي يدرس في الجامعة الأمريكية برأس الخيمة، عن حماسه للمهرجان. “كان تجربة ارتداء الأزياء التقليدية واستكشاف أشكال فنية فريدة مثل الرسم المائي مفيدة للغاية،” قال، مضيفًا أن المهرجان قدم طريقة عملية للتفاعل مع التاريخ والعادات الصينية.
وفي حديثه عن مهرجان الربيع، أشار أو بوقيان إلى أن الفعاليات الثقافية تساعد في تعميق التفاهم وتقوية الروابط بين الصين والإمارات العربية المتحدة. ستتوج الاحتفالات بحدث كبير في مدينة إكسبو دبي في 8 فبراير، يتضمن عروضًا ومسيرات وعروضًا تكنولوجية.
من خلال الاكتشافات الأثرية والاحتفالات الثقافية على حد سواء، تواصل رأس الخيمة تكريم روابطها التي تعود لقرون مع الصين، مقدمة للمقيمين والزوار نافذة على إرث غني من التجارة والثقافة والتراث المشترك.