كنوز صينية نادرة في رأس الخيمة.. اكتشافات أثرية تعيد رسم ملامح التاريخ المشترك

تكشف قطع أثرية خزفية نادرة جلبت إلى رأس الخيمة بواسطة رحلات ملكية صينية خلال عهد أسرة مينغ، عن ضوء جديد على قرون من التبادلات الثقافية والتجارية بين الصين والعالم العربي.

سلطت أو بوقيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية’ية في دبي والإمارات الشمالية، الضوء على هذا الاكتشاف خلال حديثها على هامش احتفالات مهرجان الربيع في رأس الخيمة.

تم الكشف عن القطع الأثرية من خلال بعثة أثرية مشتركة تضم متحف القصر في بكين، والمتحف الوطني في رأس الخيمة، وجامعة ديوك في المملكة المتحدة. وتقدم هذه القطع أدلة ملموسة على طريق الحرير البحري، مبينة كيف ربطت الأساطيل الصينية الصين بالعالم العربي قبل قرون.

قالت أو: “تسمح لنا هذه الاكتشافات بتتبع علاقاتنا لعدة مئات من السنين، مبينة كيف جمعت التجارة والاستكشاف والتبادل الثقافي حضاراتنا معًا.” ووصفت التعاون بأنه رمز قوي للصداقة والعمل الجماعي والتراث المشترك.

تنعكس هذه الروابط التاريخية اليوم في التفاعل الاقتصادي المتزايد لرأس الخيمة مع الصين. قال برنت أندرسون، الرئيس التنفيذي التجاري لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة (RAKTDA)، إن الإمارة تشهد زيادة كبيرة في الشركات الصينية التي تدخل عبر المنطقة الاقتصادية برأس الخيمة (RAKEZ). وأشار: “نحن نعمل بشكل وثيق جدًا مع هواوي، خاصة من خلال مؤتمر هواوي للمطورين، الذي يجلب الشركات الصينية إلى رأس الخيمة لاستكشاف فرص جديدة.”

يمتد الاستثمار الصيني ليشمل التكنولوجيا والهندسة والبناء وتصنيع السيارات والسياحة. تستكشف العديد من شركات السفر الكبرى فرصًا لتطوير المنتجعات والفنادق والمطاعم وتجارب الزوار في الإمارة. كما سلط أندرسون الضوء على التعاون في التقنيات المتقدمة والتنمية الصناعية، موضحًا أن تبادل المعرفة بين الشركات الصينية والإماراتية يدعم النمو الاقتصادي المستدام.