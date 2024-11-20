"كنف"بالشارقة: توسيع نطاق حماية الأطفال من الإساءة

وقالت هنادي صالح اليافعي، رئيسة اللجنة العليا لمركز كنف ومدير عام إدارة سلامة الطفل: "من المهم أن نلاحظ أن مركز كنف لم يتم إنشاؤه بناءً على حجم الحالات، وحتى لو كانت هناك حالة واحدة فقط من الإساءة، سواء كانت جسدية أو جنسية، فإن مركز كنف سيظل يعمل، مدفوعاً بالتزامنا بحماية حق كل طفل في الأمان والدعم".