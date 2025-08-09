كنز تاريخي :السيارات الكلاسيكية في الشارقة تروي قصة الإمارات

تعتبر السيارات الكلاسيكية بمثابة كبسولات زمنية عتيقة تجسد كيف تحولت دولة الإمارات من مجتمع يعتمد على صيد اللؤلؤ والتجارة إلى مركز عالمي حديث. وتعمل إحدى المؤسسات في الشارقة على الحفاظ على هذه السيارات وترميمها وعرضها كأدوات تروي تاريخ البلاد.
يقول أحمد سيف بن حندل، مدير نادي ومتحف الشارقة للسيارات القديمة: "المركبات مثل سيارات لاند روفر القوية كانت تُستخدم في استكشاف الصحراء في البداية، بينما كانت سيارات العضلات الأمريكية شائعة خلال عصر الطفرة النفطية. أما سيارات السيدان الأنيقة من مرسيدس، التي كان يفضلها القادة الأوائل، فهي رموز للصمود والازدهار والهوية الإماراتية المتطورة".
وأضاف أنه من خلال الحفاظ على هذه المركبات العتيقة "قيد التشغيل ومرئية"، يعمل النادي بنشاط على حماية "جانب فريد" من تراث الإمارات في القرن العشرين، وربط الأجيال الشابة بالماضي القريب. نادي الشارقة للسيارات القديمة، الذي تأسس عام 2008، يقيم في كثير من الأحيان معارض وعروضاً متنقلة لدمج تاريخ السيارات في السرد الأوسع للتقاليد في الشارقة.
في وقت سابق من هذا العام، عرضت النسخة الثانية من "مهرجان الشارقة للسيارات الكلاسيكية" التابع للنادي أكثر من 400 سيارة نادرة، يعود بعضها إلى أوائل القرن العشرين. وكانت سيارة "رينج روفر كلاسيك" ببابين موديل 1988 التي كانت مملوكة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسيارة "رينج روفر" بأربعة أبواب موديل 1988 التي كانت تعود للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من بين بعض المعروضات.
وفقًا لأحمد، فإن أحد أكثر الاتجاهات المشجعة التي لاحظها في الآونة الأخيرة هو اهتمام الجيل الأصغر بالسيارات الكلاسيكية. وقال: "أنا أكثر حماسًا للتدفق الملحوظ للمتحمسين الشباب الإماراتيين والمقيمين، ويسعدنا أن نرى أن هذا الإرث سيستمر في المستقبل".
وأضاف: "غالبًا ما ينجذب هذا الجيل الجديد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثير العائلة، والتعرض للفعاليات، والتقدير المتزايد للفن الميكانيكي والأهمية التاريخية لهذه المركبات".
وأضاف أن نادي الشارقة للسيارات القديمة يعمل بجد للوصول إلى الشباب. وقال: "مؤخرًا، قدم معسكرنا الصيفي ورش عمل وعروضًا مزجت بين التاريخ والهندسة والمهارات العملية. تخلق الفعاليات العائلية واللقاءات ومهرجاننا السنوي بيئات يمكن للأطفال والمراهقين التفاعل فيها مع المالكين وسياراتهم. كما أننا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لعرض أعمال الترميم والقصص وراء السيارات بصيغة جذابة".
وفقًا لأحمد، فإن أحد أكبر التحديات في ترميم السيارات الكلاسيكية هو الحفاظ على أصالة السيارة مع إجراء تحديثات حديثة لها. وقال: "المبدأ الأساسي هو احترام التصميم الأصلي للسيارة وقيمتها التاريخية. ومع ذلك، تكون التغييرات ضرورية في بعض الأحيان، خاصة إذا كان سيتم استخدام هذه السيارات على الطرق، مما يتطلب تعديلات للسلامة والموثوقية والراحة، خاصة خلال فصل الصيف".
وقال إن التكنولوجيا المتغيرة ساهمت في ترميم السيارات. وأوضح: "يتم بشكل متزايد استخدام طرق مثل المسح والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقنيات تصنيع جديدة مثل التشكيل الهيدروليكي والقطع بنفث الماء، لإعادة إنتاج أجزاء نادرة أو تالفة أو غير متوفرة تمامًا". وأضاف أن المجتمعات والمنتديات عبر الإنترنت جعلت مشاركة المعرفة والعثور على الأجزاء النادرة أسهل.
يقول أحمد إن صيانة السيارات الكلاسيكية بشكل غير صحيح كانت أحد أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها المبتدئون، خاصة في الإمارات. وأوضح: "تشكل الحرارة الشديدة والرطوبة والغبار في الإمارات تهديدات فريدة. إن الاحتفاظ بالسيارات في كراجات غير مكيفة أو في الخارج يسرّع من التدهور، مما يؤدي إلى جفاف وتشقّق الأختام المطاطية، وبهتان وتشوه الأجزاء الداخلية، وتعزيز التآكل".
وأضاف أن استخدام الزيوت غير الصحيحة أو عدم تغيير سائل الفرامل بانتظام يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل. كما حث مالكي السيارات الكلاسيكية في البلاد على العمل على سياراتهم بين الساعة 6 و 8 صباحًا للاستفادة من درجات الحرارة المنخفضة وتقليل الإجهاد الحراري.