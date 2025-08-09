كنز تاريخي :السيارات الكلاسيكية في الشارقة تروي قصة الإمارات

تعتبر السيارات الكلاسيكية بمثابة كبسولات زمنية عتيقة تجسد كيف تحولت دولة الإمارات من مجتمع يعتمد على صيد اللؤلؤ والتجارة إلى مركز عالمي حديث. وتعمل إحدى المؤسسات في الشارقة على الحفاظ على هذه السيارات وترميمها وعرضها كأدوات تروي تاريخ البلاد.

يقول أحمد سيف بن حندل، مدير نادي ومتحف الشارقة للسيارات القديمة: "المركبات مثل سيارات لاند روفر القوية كانت تُستخدم في استكشاف الصحراء في البداية، بينما كانت سيارات العضلات الأمريكية شائعة خلال عصر الطفرة النفطية. أما سيارات السيدان الأنيقة من مرسيدس، التي كان يفضلها القادة الأوائل، فهي رموز للصمود والازدهار والهوية الإماراتية المتطورة".

وأضاف أنه من خلال الحفاظ على هذه المركبات العتيقة "قيد التشغيل ومرئية"، يعمل النادي بنشاط على حماية "جانب فريد" من تراث الإمارات في القرن العشرين، وربط الأجيال الشابة بالماضي القريب. نادي الشارقة للسيارات القديمة، الذي تأسس عام 2008، يقيم في كثير من الأحيان معارض وعروضاً متنقلة لدمج تاريخ السيارات في السرد الأوسع للتقاليد في الشارقة.

في وقت سابق من هذا العام، عرضت النسخة الثانية من "مهرجان الشارقة للسيارات الكلاسيكية" التابع للنادي أكثر من 400 سيارة نادرة، يعود بعضها إلى أوائل القرن العشرين. وكانت سيارة "رينج روفر كلاسيك" ببابين موديل 1988 التي كانت مملوكة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسيارة "رينج روفر" بأربعة أبواب موديل 1988 التي كانت تعود للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من بين بعض المعروضات.

