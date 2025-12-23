كنز "أرشيف غريب".. فيديوهات قديمة تُعيد لم شمل معلم مصري بطلابه في الإمارات

لاحقاً، انتقل إلى العين، حيث درس في مدارس مختلفة، بما في ذلك اليحر، والشويب، والوقن، والظاهر، وأم غافا، وسلطان بن زايد. وهذا العام، تم نقله إلى الروضة الشرقية. وقد أضافت كل محطة فصلاً جديداً لقصته وجيلاً جديداً من الطلاب.