كندي يفوز بمليون دولار في سحب سوق دبي

وفازت "بريا سومي" - وهي مواطنة هندية مقيمة في دبي تبلغ من العمر 35 عاماً - بسيارة Range Rover Sport Dynamic HSE P400 (أسود سانتوريني) كجزء من سلسلة "أروع المفاجآت 1887" برقم التذكرة 0533 التي اشترتها في 18 يوليو وهي في طريقها إلى نيودلهي، الهند.

و"سومي" هي أم لطفلين تشارك بانتظام في العروض الترويجية لسوق دبي الحرة.

وقالت: "لا أستطيع أن أصدق ذلك الآن وأقدم جزيل الشكر لسوق دبي الحرة".

وأخيراً، "تالايبك ريسبايف"، هو مواطن من قيرغيزستان مقيم في دبي ويبلغ من العمر 35 عاماً، فاز بدراجة نارية هندية من طراز FTR XR Carbon (Blue Candy Carbon) كجزء من سلسلة "أروع المفاجآت 1887" برقم التذكرة 0501 التي اشتراها وهو في طريقه إلى بيشكيك، قيرغيزستان من دبي.

يعمل "تالايبك"في شركة بيع بالتجزئة وهو يشارك بانتظام في العروض الترويجية للأسواق الحرة في دبي.

وقال: "شكراً لسوق دبي الحرة، أنا سعيد جداً بهذا الفوز".