كندي يفوز بمليون دولار في سحب سوق دبي
تم الإعلان عن فوز مواطن كندي باعتباره المليونير الجديد في السحب الأخير لسوق دبي الحرة "مليونير الألفية" و"أروع المفاجآت"، والذي أقيم في الكونكورس C بمطار دبي الدولي يوم الأربعاء.
وحاز هشام الشلح، وهو مواطن كندي مقيم في الشارقة، على مبلغ مليون دولار في سلسلة "مليونير الألفية" 470 بتذكرة رقم (4481) والتي اشتراها يوم 24 يوليو وهو في طريقه إلى إسطنبول بتركيا.
هشام الشلح هو المواطن الكندي العاشر الذي يفوز بسحب "مليونير الألفية"، ولكن لم يتم الوصول إليه إلى الآن ولا شك أنه سيكون سعيداً بمعرفة ثروته التي ظهرت حديثاً.
وأجرى السحب نائب المدير العام للسوق الحرة بدبي صلاح تهلك، ومعه الدكتور "برنارد كريد" نائب الرئيس الأول للشؤون المالية و"مايكل شميدت" نائب الرئيس الأول لقسم التجزئة وياسا طاهر نائب الرئيس للموارد البشرية ويوسف الخالد نائب الرئيس لتقديم خدمات الموارد البشرية ومحمد آلخاجة نائب الرئيس لدعم التجزئة وثانكاشان فارغيز المدير الأول لدعم التجزئة وخالد صالح المدير الأول لمنع الخسائر وأمن الشركات.
وفازت "بريا سومي" - وهي مواطنة هندية مقيمة في دبي تبلغ من العمر 35 عاماً - بسيارة Range Rover Sport Dynamic HSE P400 (أسود سانتوريني) كجزء من سلسلة "أروع المفاجآت 1887" برقم التذكرة 0533 التي اشترتها في 18 يوليو وهي في طريقها إلى نيودلهي، الهند.
و"سومي" هي أم لطفلين تشارك بانتظام في العروض الترويجية لسوق دبي الحرة.
وقالت: "لا أستطيع أن أصدق ذلك الآن وأقدم جزيل الشكر لسوق دبي الحرة".
وأخيراً، "تالايبك ريسبايف"، هو مواطن من قيرغيزستان مقيم في دبي ويبلغ من العمر 35 عاماً، فاز بدراجة نارية هندية من طراز FTR XR Carbon (Blue Candy Carbon) كجزء من سلسلة "أروع المفاجآت 1887" برقم التذكرة 0501 التي اشتراها وهو في طريقه إلى بيشكيك، قيرغيزستان من دبي.
يعمل "تالايبك"في شركة بيع بالتجزئة وهو يشارك بانتظام في العروض الترويجية للأسواق الحرة في دبي.
وقال: "شكراً لسوق دبي الحرة، أنا سعيد جداً بهذا الفوز".