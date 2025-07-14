كلية إدارة الأعمال الهندية في دبي برسوم ماجستير 294 ألف درهم تغطي تكاليف التأشيرة والتأمين

تفتتح كلية إدارة الأعمال الهندية الرائدة، المعهد الهندي للإدارة أحمد أباد (IIMA)، أول حرم جامعي دولي لها في دبي في سبتمبر 2025، مع تحديد تكلفة برنامج الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) الرائد لمدة عام واحد بـ 80,000 دولار (294,000 درهم) - وهي رسوم شاملة تغطي الرسوم الدراسية، والتأشيرة، والتأمين، ومرافق الحرم الجامعي.
في مقابلة حصرية مع "الخليج تايمز"، قال البروفيسور بهارات باسكار، مدير المعهد الهندي للإدارة أحمد أباد (IIMA): "رسوم برنامج ماجستير إدارة الأعمال لمدة عام واحد في IIMA دبي هي 80,000 دولار (بما في ذلك الرسوم الدراسية، الكتب، المواد الدراسية، رسوم التأشيرة، التأمين الطبي، واستخدام المرافق الأخرى مثل المكتبة، الشبكة، والبنية التحتية للحرم الجامعي). نحن نقدم منحًا دراسية للدخول والخروج على أساس الجدارة لجميع الطلاب."
يُصنف IIMA حاليًا في المرتبة 27 في تصنيفات QS العالمية لبرامج ماجستير إدارة الأعمال، وستتكون الدفعة الافتتاحية في الحرم الجامعي الدولي من 40 إلى 50 طالبًا، مع خطط للتوسع إلى 900 طالب على مدار العقد المقبل.
سيتم استضافة الحرم الجامعي الجديد في مدينة دبي الأكاديمية العالمية (DIAC) في مرحلته الأولية، مما يوفر مركزًا أكاديميًا متعدد الثقافات. ومن المقرر افتتاح حرم جامعي دائم بحلول عام 2029، على أرض مخصصة كجزء من التعاون بين الإمارات والهند.
جاء الإعلان بعد زيارة رفيعة المستوى في أبريل قام بها وفد إماراتي بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. وخلال الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين بهارات باسكار وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مما يمثل علامة فارقة في التعاون التعليمي الثنائي.
يخطط IIMA لإطلاق مركزين بحثيين رئيسيين في السنة الأولى من عملياته في دبي.
وقال باسكار: "في السنة الأولى من حرم دبي، نخطط لإنشاء مركزين بحثيين مخصصين - سيركز أحدهما على كتابة وتطوير دراسات الحالة، وسيركز الآخر على حاضنة الشركات الناشئة". وأضاف: "مع نمو الحرم الجامعي، نهدف إلى توسيع عروضنا لتشمل مجموعة أوسع من البرامج، بما في ذلك برامج التعليم التنفيذي المفتوحة والمخصصة."
على المدى الطويل، يخطط المعهد لمواءمة الأبحاث مع أجندة دبي الاقتصادية D33، مع مراكز متخصصة في التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، وتجارة التجزئة، وسلاسل التوريد. كما يستكشف IIMA الشراكات مع مختبرات التكنولوجيا المحلية التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
طلبات الالتحاق ببرنامج الماجستير في إدارة الأعمال بدوام كامل لمدة عام واحد في دبي مفتوحة حتى 31 يوليو. عملية القبول انتقائية للغاية، وتتبع تقييمًا من مرحلتين بناءً على درجات صالحة في اختبار GMAT أو GRE تم الحصول عليها خلال السنوات الخمس الماضية. وأضاف باسكار: "سيتطلب المرشحون ما لا يقل عن أربع سنوات من الخبرة العملية بدوام كامل بعد التخرج".
سيتطابق برنامج ماجستير إدارة الأعمال في دبي بشكل وثيق مع برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية (PGPX) المرموق عالميًا من IIMA في الهند، والذي يعمل منذ عقدين وصُنف مؤخرًا في المرتبة الأولى في التقدم الوظيفي من قبل تصنيف فايننشال تايمز العالمي لبرامج ماجستير إدارة الأعمال 2025.
وقال باسكار: "سيكون البرنامج مشابهًا لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية (PGPX) في الهند، والذي يعمل بنجاح منذ عقدين وحقق اعترافًا عالميًا. علاوة على ذلك، سيقوم أعضاء هيئة التدريس من IIM أحمد أباد بتدريس الدفعة الأولى في دبي. وبمرور الوقت، سيتم أيضًا توظيف أعضاء هيئة تدريس بدوام كامل في حرم دبي".
سيتبع الطلاب هيكلًا من خمسة فصول دراسية، ويقومون بمشروع بحثي مستقل، ولديهم خيار الانغماس الدولي، وكل ذلك مصمم لتوفير خبرة عملية في الإدارة في سياقات عالمية مختلفة.
وأضاف مدير IIM أحمد أباد: "تم تصميم برنامج الماجستير في إدارة الأعمال بدوام كامل لمدة عام واحد لحرم دبي لتلبية احتياجات التعلم الإداري المتقدم وتطوير المهارات للمهنيين العاملين ورواد الأعمال العالميين".
"يهدف هذا البرنامج الغامر، مع منهجية دراسات الحالة الشهيرة من IIMA، إلى تزويد المهنيين الطموحين برؤى أعمال متطورة للتغلب على تحديات السوق العالمية وإعدادهم للقيادة التنفيذية العليا مع التوافق مع رؤية الإمارات للابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي."
تجدر الإشارة إلى أن IIMA لديه بالفعل حافظة تضم ما يقرب من 5000 دراسة حالة، لكن حرم دبي سيضيف منظورًا إقليميًا لنهجه التعليمي.
قال باسكار: "منهجية دراسات الحالة لدينا هي حجر الزاوية لسد الفجوة بين الصناعة والأوساط الأكاديمية". وأضاف: "نحن نبحث ونكتب بنشاط دراسات حالة حول المؤسسات في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي للمساعدة في توفير تعرض وثيق الصلة لطلابنا."
يفتح التعليم العابر للحدود أيضًا فرصًا جديدة لتبادل المعرفة، مما يفيد حرمي IIMA في الهند ودبي.
وأضاف: "IIMA معهد ذو سمعة عالمية، ومعروف بالتميز في تعليم الإدارة، والبحث، وتطوير القيادة". "على مدار الستين عامًا الماضية، ساهم أعضاء هيئة التدريس والخريجون لدينا بشكل كبير في السياسات والممارسات على مستوى العالم، وذهب العديد منهم أيضًا لقيادة بعض أكبر المنظمات في العالم."