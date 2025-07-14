كلية إدارة الأعمال الهندية في دبي برسوم ماجستير 294 ألف درهم تغطي تكاليف التأشيرة والتأمين

تفتتح كلية إدارة الأعمال الهندية الرائدة، المعهد الهندي للإدارة أحمد أباد (IIMA)، أول حرم جامعي دولي لها في دبي في سبتمبر 2025، مع تحديد تكلفة برنامج الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) الرائد لمدة عام واحد بـ 80,000 دولار (294,000 درهم) - وهي رسوم شاملة تغطي الرسوم الدراسية، والتأشيرة، والتأمين، ومرافق الحرم الجامعي.

في مقابلة حصرية مع "الخليج تايمز"، قال البروفيسور بهارات باسكار، مدير المعهد الهندي للإدارة أحمد أباد (IIMA): "رسوم برنامج ماجستير إدارة الأعمال لمدة عام واحد في IIMA دبي هي 80,000 دولار (بما في ذلك الرسوم الدراسية، الكتب، المواد الدراسية، رسوم التأشيرة، التأمين الطبي، واستخدام المرافق الأخرى مثل المكتبة، الشبكة، والبنية التحتية للحرم الجامعي). نحن نقدم منحًا دراسية للدخول والخروج على أساس الجدارة لجميع الطلاب."

يُصنف IIMA حاليًا في المرتبة 27 في تصنيفات QS العالمية لبرامج ماجستير إدارة الأعمال، وستتكون الدفعة الافتتاحية في الحرم الجامعي الدولي من 40 إلى 50 طالبًا، مع خطط للتوسع إلى 900 طالب على مدار العقد المقبل.

موقع استراتيجي وتركيز محلي

سيتم استضافة الحرم الجامعي الجديد في مدينة دبي الأكاديمية العالمية (DIAC) في مرحلته الأولية، مما يوفر مركزًا أكاديميًا متعدد الثقافات. ومن المقرر افتتاح حرم جامعي دائم بحلول عام 2029، على أرض مخصصة كجزء من التعاون بين الإمارات والهند.

جاء الإعلان بعد زيارة رفيعة المستوى في أبريل قام بها وفد إماراتي بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. وخلال الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين بهارات باسكار وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مما يمثل علامة فارقة في التعاون التعليمي الثنائي.