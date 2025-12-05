كلودفلير يعطل خليج تايمز ومنصات عالمية﻿

قال أيوب إن "الانقطاع الذي حدث في نوفمبر 2025 لم يكن نتيجة لهجوم إلكتروني — وكذلك انقطاع اليوم الذي جاء بسبب الصيانة — وإنما بسبب فشل في الأتمتة﻿ "، موضحاً أن "تغييراً روتينياً للأذونات في نظام إدارة الإعدادات أدى إلى إنشاء إدخالات مكررة في قاعدة البيانات، وهو ما تسبب في تضاعف حجم ملف الإعدادات الخاص بنظام إدارة الروبوتات بشكل غير متوقع."